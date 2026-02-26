Пикшнянь библиотекась – тиринь раськень коень-кирдань ванстыця

Меельце шкасто сеедьстэ кортыть: эйкакштне лоткасть ловномодо, сынь а сайнить кедезэст книгат, а чиить икеле ладсо библиотекав. Те алкукс?
– Те аволь истя, – евтни Нижегородской областень Большеболдинской райононь Пикшня велень библиотекасо важодицясь Екатерина Александровна Мамешева. – Кой-кона книгатнень мельга ашти очередь. Минь кеместэ важодтяно школанть ды целанек велень эрицятнень марто. Эйкакштнень, од ломантнень ды покштнень марто ютавтнетяно ламо эрьва кодат вастовомат, шкинемань чокшнеть, мастер-класст. Минек библиотекась – те аволь ансяк весень туртов панжадо ды питневтеме кулянь саемань тарка, те эште вастовомань ды кортнемань тарка, культурань центра.
Ды те алкукс истя. Течи библиотекась – те аволь ансяк книгат. Неень шкансесь аламонь-аламонь кармась теевеме виев информационной центракс.
Пикшня велень библиотекась кандтни Мордовиянь заслуженной писателенть, поэтэнть Павел Кириллович Любаевень лементь.
П. К. Любаевнень тесэ пурназь выставка, конась важоди свалшкане. Эрьва ие чачома чистэнзэ ды ледстнема чистэнзэ ютавтовить покш мероприятият. Тесэ ванстовить писателенть личной библиотекасто книгаткак, ули записной книжказо, альбомозо, конань Павел Кириллович пурнась эсь кедьсэнзэ.
– Неть сюпавчитнень Павел Кириллович максынзе сонсь библиотекань икелень прявтонтень Любовь Петровна Доронинанень, сынь ульнесть малавикс ялгакс, кучнесть вейкест-вейкест туртов сермат. Нет серматнень Любовь Петровна вансты те шкас, – евтни Екатерина Мамешева. – Ды минь весе кирдтяно каштанчи сень кувалма, минек велесэ чачсь-кассь, тонавтнесь истямо содавикс ломань.
П. К. Любаевень шкинемантеньгак Пикшнясо кандовить аволь кода косояк лиясо: сонзэ произведениятнень ловныть покш мельсэ, стихензэ гайгить эрьва кенярксчистэ ды эйкакштне покш мельсэ сынст тонавтнить, куш эрзянь, куш рузонь кельсэ сермадозтнень.
Паряк, ламот видькстыть, неень шкане библиотекатне аволь пек эрявикст. Книга мереви ловномс эсеть телефонсо куш косо улемстэ ды зярдо мелеть. Мезекс якамс библиотекав?
– Мон тень марто а согласян. Нама, од ломантне ней книгат ловныть аволь икеле ладсо, бути ансяк школань программань коряс мезеяк ды мельстуиця автортнэнь произведенияст. Теке марто вешнетяно кить-янт, кода сынст те тевентень совавтомс, кода кастомс мелест книгань ловномантень. А вана седе сыретне сакшныть свалшкане, – тешксты библиотекаресь. – Невтемга, монь лелям ловноманть вечки, ансяк кочки аволь коневонь книганть, электронноенть. Сонензэ те маряви седе паро ды шожда. Монь жо, мекевлангт, эряви кедьсэ кирдемс алкуксонь книга, марямс сонзэ лопатнень каштордоманть. Зярдо эште эзинь робота библиотекасо, рамсилинь пек ламо литература, мейле жо арсезевинь, мезекс ютавтынь зняро ярмакт, бути вакссот, библиотекасо, ули куш кодамо книга мелеть коряс. Ялгангак тонавтынь якамо библиотекав. Бути арась шкаст, монсь тенст кудов кандан эрявикс литература.
Библиотекань фондось – 3,5 тежадо ламо экземплярт. Ули литература тиринь эрзянь кельсэ. Ловныцятне явить тензэ башка мель. Нама, эйкакштне ней эсь покштяст-бабаст келенть аламо кие содасы, теке марто мартост ветяви покш важодема. Кода тешкстызе Екатерина Мамешева, Эрзянь келень чинтень эрьва ие анокстави аволь ансяк мельстуиця мероприятия, истя жо ютавтови анкетирования, мезе эйкакштне содыть эрзянь культурадонть, койтнеде-кирдатнеде. Истя жо свалшкане вейсэ Культурань кудонь важодицятнень, школасо тонавтыцятнень, эрзянь-мокшонь культурань ды бытэнь музеень сотрудниктнень марто ютавтыть раськень налксемат. Те коесь совавтозель малав ниле иеде икеле, эйкакштненень истят налксематне пек вечкевить. Эдь те аволь ансяк пелькстамот-кенярдомат, тесэ анокстыцятне бажить невтемс эрзянь раськень оршамопеленть мазычинзэ, кезэрень койтнень-кирдатнень. Весе важодемась ветяви «Возрождаем и сохраняем» программанть коряс, конасонть арсевить мероприятият аволь ансяк эйкакштнень, истя жо покштнень туртовгак.
Екатерина Александровна рузава. Эрзянь велес лиссь мирденень ды семиянек тесэ эрить уш зярыя иеть. Пек тензэ мельс тукшны эрзянь раськень культурась, койтне-кирдатне. Корты аволь пек парсте, валтнэнь евтамсто лисить ильведевкст, ансяк бажи содамс келенть ды яви тенень мель. Натой библиотекарень тевентень тонавтнемстэяк (2015–2018 иетне) весе проекттнэнь, заданиятнень топавтсь эрзянь кельсэ. Весе пек дивсесть. Эдь Нижегородской областень культурань колледженть (Бор ошось) важодемань весе шканть перть истямо арасель, ды эрзянь культурадонть тосо зярдояк эзть кортакшно.
Покш церазояк тенень яви мель, свалшкане музеевгак яки, эсь покштятнень-бабатнень икелень шкань эрямонть тонавтни. Бабазо эрзянь келентькак мартонзо тонавтни.
– Икеле, зярдо покш церынькам тонавтнесь эште начальной классо, школасонок эрзянь келесь ветявсь. Ды сон покш мельсэ тонавтнесь. Ней келесь а ветяви ды те пек берянь. Минек веленек эрзянь ды тиринь келенть эряви содамс ды кортамс эйсэнзэ, – корты Екатерина Мамешева.
Библиотекарекс важодемань мель тейтерьаванть зярдояк арасель, зярс эзь тееве содавиксэкс Пикшня велень библиотекань икелень прявтонть Л.П. Доронина марто. Сон «палсь» эсь тевсэнть. Вечксь сонзэ алкукс, путсь ойме. Ды те вечкеманть аламонь-аламонь максызе Екатерина Александровнанень. Ней Мамешева истя жо весе седейсэ вечки важодеманзо.
Геройтнень-изницятнень
поколения
Павел Кириллович Любаев чачсь 1919 иень декабрянь 24-це чистэ Нижегородской областень Покш Болдинань райононь Пикшня велесэ. Прядынзе Мордовиянь рабфаконть (1938), Мордовской государственной университетэнть (1961). 1946 иестэ саезь важодсь «Эрзянь коммуна» ды «Ленинэнь киява» газетатнень редакциясо. Седе тов тердизь роботамо правоохранительной органтнэс. Ульнесь прокуроронь лездыцякс, Ковылкинань РОВД-сэ оперуполномоченноекс, МР-ва Россиянь МВД-нь кадрань отделэнь прявтонь полавтыцякс. Заочна прядокшнызе Самарань МВД-нь офицерской школанть.
Литературань кинзэ ушодызе лия кельстэ ютавтниця поэтэкс. Эрзянь кельс ютавтынзе А.С. Пушкинэнь, М.Ю. Лермонтовонь, Н.А. Некрасовонь, Т.Г. Шевченконь стихест. «Тундо» васенце стихотворениязо лиссь «Ленинэнь киява» газетасо 1938 иестэ. 1950 иестэ жо нолдавсь «Мирэнть кис» пусмось. 1970-це иетнень прядовомсто ды 80-це иетнень ушодовомсто лиссть эште зярыя пусмот: «Сквозь свинцовые вихри», «Валдо ведьбайге», «Толбандянь сяткт», «Кемема» ды лият. 1994 иестэ нолдазель «Васень теште» художественно-документальной повестесь, конась евтни Мордовиясто Советской Союзонь васенце Геройденть И.А. Пожарскийде. Сермадомадонзо икеле сон натой ардтнесь Дальней Востоков. 2000 иестэ поэтэнть лиссь «Сюкпря» стихень пусмось, конась сермадозь рузонь ды эрзянь кельтнесэ. П.К. Любаевень кавто кельтнесэ весемезэ лиссть кемголмово пусмонзо.
Павел Кириллович Любаев – Ине Отечественной войнань участник. Сон тусь фронтов 1941 иестэ ды ульнесь тосо войнанть прядовомазонзо. Понгонесь Сталинградонь тюремаскак. Любаевень марто свал ульнесь А.С. Пушкинэнь аволь покш книгинезэ. Пек вечкилизе поэтэнть. Стихень эрьва пусмосонзо улить произведеният, конат алтазь войнань стака читненень. Валсо а евтави, мезе савсь тензэ неемс. Казезель Отечественной войнань II-це степенень орденсэ, «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» ды лия медальтнесэ.
Юлия Еремина