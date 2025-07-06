Надежда Федорова: «Пингеде-пингес эрязо тиринь велесь…»

Орданьбуень райононь Мадышка-2 велесь – кезэрень эрзянь велетнестэ вейкесь. Историянь пачтямотнень коряс, сон теевсь Мадешь эрзянь цераломанень лементь эйстэ. Велентень малав 350 иеть. Эрицятнеде 200 ломанть. Орданьбуе оштонть велесь ашти 35 вайгельбень тарка. Малаванзо юты чугункань кись.
Вана уш зярые иеть Мадышкась-2 сови Колазелень велень поселениянтень. Велесэнть улить Культурань кудо ды библиотека, важодить ФАП ды лавка. Зярдо-бути тесэ ульнесь школаяк. Ней жо эйкакштнень усксить шабра велев. Эрицятнедеяк седе ламо кадовсть сыре ломанть. Одтнэ тусть ошов. Кода кортыть сынсь эрицятне, велесь аламонь-аламонь чами. Ды мезть сепомс, те кажось сравтовсь целанек масторонь келес. Нардавить моданть лангсто эрзянь велетне. Аламолгады эрзянь раськеськак.
Кенярдовты, зярдо муевить тиринь келень ды раськень вечкиця ломанть, энтузиастт, конатне бажить куш мейсэяк лездамс чачома енксонтень, лиякс меремс, кувалгавтыть сонзэ эрямонзо, арсить веленть вандынь чидензэ. Истятнэнь ютксо – Мадышка-2 велень ловнома кудонь библиотекаресь Надежда Васильевна Федорова.
Уцяскав се ломанесь, кие эрямосонзо муизе вечкевикс тевензэ
Надежда Федорова чачсь Суроделесэ. Те велесь ашти пек малацек Мадышка велентень. Тетязо-авазо – велень ломанть. Пингест перть важодсть колхозсо. Василий Тимофеевич ды Вера Кузьминична – войнань шкань эйкакшт. Кода евтни Надежда Васильевна, тетязо ды авазо ютасть толонь пачк. Ине Отечественной войнань шкатнестэ несть ламо нужачи ды вачочи. Ансяк стакачитнень лангс апак вано, цидярдсть, лиядсть живстэ. Тетязо кулось, зярдо Надежда ульнесь эште од тейтерькакс. Аванзо туртов жо топодсть 88 иеть, эри тейтерензэ марто.
– Чачинь-касынь покш кудораськесэ. Улить кавто ялаксон ды сазором. Эйкакш порань ледстнемакс кадовсь, кода минь семиянек чокшне ланга озылинек пластинкань кунсоломо. Свал морыль «Лапти, да лапти…» рузонь морось. Велесэнть ансяк минек ульнесь граммофононок. Эряви меремс, минек семиясонть весе вечксть морамо. Лиясто тетям серьгедиль раськень кодамояк моро, минь, эйкакшонзо, поладылинек морамо мельганзо. Кудосонок свал гайгсь музыка. Эйкакш пингестэ бажинь улемс морыцякс. Ансяк сеть шкатнестэ те профессиясь лововсь стяконь тевекс. Од ломантне седе покш мель явсть педагогикантень, агрономиянтень ды библиотекарень тевентень. А сепан, ловномо пек вечкилинь, нейгак юткошкасто тенень яван мель. Школадо мейле сылинь кудов, васняяк теилинь уроктнень, мейле жо рожодомилинь ловномантень. Ледстневи, кода тетямгак ловныль, седе сеедьстэ кудораськензэ туртов марямга, – евтни Надежда Васильевна.
Авась ледстни, кода эште пиже тейтерькакс яксиль велень библиотекав книга мельга. Тосо важодсь сонзэ патязо, кона тейтерьканть туртов ветсиль апокшке экскурсият книгань лавсятнень юткова. Надежданень теде мельспароль.
Школань прядомадо мейле колмо эрзянь тейтерть – колмо вадря ялгат сыргасть тонавтнеме Саранскоень культурань ды искусствань училищав, косо максозель тенст «Библиотечное дело» специальностесь. Надежда бажась кадовомс эрямо ошов, ансяк тиринь енкссо эйсэнзэ учось вечкевиксэзэ. Од церанть манямс мелезэ арасель. Велявтсь кудов, лиссь мирденень. Ды ушодсь важодеме Мадышка велень библиотекасо. Неень шкантень важодемань стажозо – 38 иеть. Те корты седе, те ломанесь пек вечксы эсь важодеманзо. Сонензэ путы седейлембензэ.
– 90-це иетнестэ велесэнть ульнесть ламо од ломанть. Библиотекань нупалесь, кода свал, аштиль Культурань кудосо, секскак дискотекадо икеле од ломантне васняяк совсильть книгань ды журналонь мельга. Сынст кисэ важодилинь талай чокшнес. Ледстявить шкатне, зярдо инжетнень туртов библиотекась ульнесь васенце совамо таркакс. Иеде иес анокстылинь выставкат, мельстуиця мероприятият. Нейгак поладан те тевенть. Книгань фондось сюпав, ловномс ули мезе. Ансяк ловныцятне эрьва ие яла аламолгадыть, – корты минек героинясь.
Чись ушодови ды прядови моро марто
Кода уш кортынек икеле, Надежда Васильевна вишка порасто саезь вечки морсеме. Ероков авась, библиотекасо важодемадонть башка, моры «Ведьбайгине» велень фольклорной ансамблясонть. Морокуронть лемензэяк арсизе сонсь. Ансамблянть репертуарс совить эрзянь ды рузонь раськень морот.
– Весемезэ ансамблясонть морсетяно сисем ават. Весе сынь эсенек велень. Минь свалшкань участникть тиринь райононь ды республикань кенярксчитнесэ. Икелень шкатнестэ минек ульнесь велень хор, косо морсесть эрицятне, школасо тонавтыцятне ды тонавтницятне, сакшность морсеме шабра велень ломантькак. Хоронть пурныцязоль колхозонь прявтось Виктор Семенович Чегодайкин. Шкась мольсь, хорось каладсь. Ансяк ломантне эзть бажа кадовомс музыкавтомо. Секскак сехте докатне ды ероковтне пурнасть велень ансамбля, конась эри нейгак. Морокуронть репертуаронзо бажатано сюпалгавтомс од моросо. Лезкс мельга седе ламо пшкалетяно сыре ломантненень. Ламо мезе саинек сынст пельде, саемга, весе эрзянь раськень моротне пурназь-сермадозь минек велень сырькайтнень евтнемаст коряс. Ды мезесь кенярдовты, неть умонь моротне кунсолыцятненень пек вечкевить. Залось эйсэнек васты паро мельсэ ды виев цяпамосо. Эрси истяяк, сцена лангс лиснян морамо ськамон, – евтни Надежда Васильевна.
Тешкстасынек, минек героинясь Надежда Федорова – «Вармава» морокуронь прявтонть Анна Тихоновань тиринь авазо. Самай Анянь пельде минь теевинекак содавиксэкс Надежда Васильевна марто. Тень коряс чарькодеви, косто Анянь эйсэ морамонь истямо докачись.
– Эйкакшон кавонест ероковт. Покшось – тонавтыця, омбоцесь – морыця. Мирдест эсест кондят, эсь тевсэ докат. Целанек, минек кудораськесь – вейке покш шкинемань вейсэндявкс. Лиякс а кода меремс, – пейди авась.
Кадык Надежда Васильевнань мирдезэ пингензэ перть важоди механизаторокс, ансяк музыканть истя жо вечксы. Зярдо кудораськесь пурнави весе вейсэ, содак, чинь перть кармить гайгеме морот. Эдь те семиясонть лиякс а кода, эрьвась вечки морамо.
Эряви меремс, сюпавт Федоровтне аволь ансяк мазый вайгельсэ, сынь нейгак кирдить хозяйства ды покш тинге. Надежда Васильевнанень скалонь ловсонь мельга сакшныть мик шабра велетнестэяк, секс мекс велетнева эзть лиядо скалт, умок уш а пансить стадат. Тень коряс авась корты, келя, скалтомо эрямо а карми, зярс сатыть виензэ трямс, карми кирдемензэ, секс мекс вишка пингестэ тонадсь симеме кудонь ловсодо. Кодат жо кармить хозяйствасонть тевтне, бути а ули эсеть скалот? Нама, пек берянть: а кармат варчнеме велькс, топо ды ой. Рамазесь аволь свал туи мельс. А бути туи, эрьва чи а рамават. Зепесь курок чами. Ды эрьва оймсема чистэ а панят тантей каймакт, конатнень пек вечксызь Надежда Васильевнань семиясо. Секскак Федоровтне эште а нолдтнить кедест, важодить. Видеяк, скалонь алкуксонь ловсодо ды ойде симезь-ярсазь, нуцькатнеяк седе шумбрасто-парсте касыть.
Алена Артемьева
Фототне саезь Федоровтнень семиянь архивстэ.