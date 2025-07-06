Морось кудораськесэст эри котоце поколения

Вера Ивановна Новикова Орданьбуень Низовкань школасо важоди 40 иеть. Тонавты рузонь кель ды литература предметтнэнь ды меельце иетнестэ эште музыкаяк, те тевенть топавты пек вадрясто – тонавтницянзо сайнить таркат райононь ды республикань шкинемань пелькстамотнесэ.

Ды те секс, эдь Вера Ивановна сонськак важодемадо башка вана кода уш 40 иеть морси «Цековне» ансамблясонть, конань ушодыцякс ульнесь тезказо Вера Ивановна Клементьева, сонзэ марто ловныцянок содавтынек икелень номертнэсэ.

Те аванть марто В. И. Новиковань эрямозо сюлмавсь чачома чистэнзэ саезь. Вана кода евтни теде сонсь авась:

– Мон чачиньгак В. И. Клементьевань кудос. Эсенек Куцян велестэ Ардатовань станцияв авань эзть кенере ускомс, секскак чачтомо совавтызь Клементьевтненень… Истя, васенце пижакадомам ульнесь Низовкасо. Косо, келя, чачить, тосо эряваткак. Нама, вишка пингем ютась тиринь тетянь-авань кудосо – Куцян велесэ, ансяк Низовкантькак лован омбоце тиринь велекс.

Школанть прядомадо мейле Вера Ивановна тонавтнесь Н.П. Огарев лемсэ филологиянь факультетсэ. Мирдезэяк, Владимир Федорович Новиков, тонавтнесь филфаконь эрзянь отделениясо, конань сон прядызе Вера Ивановнадо вейке иеде седе икеле. Университеттэ мейле РОНО-нь направлениянь коряс од ломантнень кучизь Низовкань школав. Владимир Федорович филфакто мейле таго тусь тонавтнеме, мейле кармась англань келень тонавтыцякс. Школасонть арасель те дисциплинанть коряс тонавтыця ды Владимир Федорович пингензэ перть тонавтсь эйкакштнень англань келентень ды тейсь тень пек вадрясто. Кода тонавтыця, сон пек виевель: тонавтницястонзо ламотне англань келень коряс парсте макссть экзамент, ды кочкакшнызь омбо масторонь келень факультетэнть, кармасть истя жо тонавтыцякс. Секскак кувалмаст сон ашти покш каштанчисэ. Меельце 10 иетнень сон важодсь школань директорокс. Ней пенсиясо.

Вера Ивановна жо эйкакштнень тонавтсь рузонь келентень ды литературантень. 16 иеть ульнесь завучекс. Мирдензэ марто трясть-кастсть колмо эйкакшт, стявтсть кудо. Кавто тейтерест ды вейке цераст тусть тетяст-аваст тонавтыцянь кияванть: тейтертне Ичалкасо прядсть педагогической колледж, цераст – филологиянь факультетэнть. Ансяк тонавтыцянь стака тевенть кочкизе покш тейтерест – важоди Саранскоень 36-це № школасо историянь ды обществань тонавтыцякс. Омбоцесь мейле заочна прядызе юридической факультетэнть, эри ды важоди Московсо. Цераст – МВД-сэ, ней, кода 40 иесэ лиссь пенсияс, важоди заводсо.



Моронь вечкиця семия



Вера Ивановна чачсь истямо семиясо, косо весе вечксть морамо ды киштеме. Авась пейдезь корты: «Койсэнь, чачиньгак уш моро марто». Тетязо-авазо, Иван Лукьянович ды Тамара Васильевна Потехинтнэ, важодсть колхозсояк. Стака важодеманть печтямсто свал тенст лездась морось. Бувала эрьва семиясо морсильть, сынст жо – сехте пек. Вадрясто морась бабазояк, покштязояк. Аванзо вайгелесь жо велесэнть лововсь сехте мазыекс. Бабазо евтниль: «Чокшне лисян ушов ды маряса, велень лия песэнть Тамарань вайгелезэ лиятнеде сеске явови, прок баягине гайги». Вера Ивановнань лелянзояк эйкакшост марто весе морсицят. Авась покш мельспаросо сындест евтни: «Вейке лелям эри Йошкар-Оласо, сонзэ кавто церанзо. Сынь истя вечксызь эрзянь моротнень, натой малав раськень весе моронок содасызь. Сынсь айтишникекс роботыть, ансяк весе прядсть музыкальной школа. Кода сыть миненек, мартост свал баян ускить. Мирдемгак морыця, гитарасо седямо машты, тейтеренекак весе морыцят. Зярдо вейс пурнавтано, свал морсетяно. Ды секскак, зярдо 1985 иестэ мон сынь Низовкав ды маринь ансамблянь пурнамодо, пек кецинь – ули косо поладомс вечкема тевем. Школасо тонавтнемстэяк солисткакс ульнинь свал, агитбригадасояк морсилинь».

Покш мельспаросо Вера Ивановна евтнесь аванзо ендо бабанзо ды покштянзо ланга. Сынь ульнесть лиятнень енов а молиця ломанть – кавонест образования мартольть, мезесь се шкастонть вастневсь пек чуросто – Саранскойсэ прядсть совпартшкола. Вера Ивановнань бабазо, Надежда Семеновна, ульнесь Чаунзабуень: «Бабидем эрясть нужачисэ, тетяст ашкастонзо кулокшнось, семиясонть эйкакштнэде колмольть: кавто иеде седе покш патязо, бабазо ды аваст мейле эште сайсь уроз церыне. Бабам уш вишкинестэ пек превейнель ды ероковоль: 6 иесэ сюпавонь кедьсэ эйкакшт ваныль. Евтнесть, кода од порасто, зярдо тензэ 16 иеть ульнесть, чувтонь колодкасто котат теиль эстензэ ды патянстэнь. Мейсэ-бути, келя, ваднесынзе, истя чокшне лисильть од ломантнень марто ульцяв… А вана зярдо кармасть колхозс совавтомо, сон сайсь мель туемс Саранскоев. Тосо кармась совпартшколань преподавательтнень кедьсэ кудонь важокс. Сынь редизь, тейтерькась превей, эрьва мезес чарькодиця, мерсть тензэ: «Надежда Семеновна, давай поступай учиться!». Истя сон кармась тонавтнеме совпартшколасо».

Самай Саранскойсэ тонавтнема шкасто бабазо вастовсь Василий Алексеевич Зоричев, марто, конась киштицяль-морыцяль. Евтнематнень коряс, бабанзо марто содавиксэкс теевемстэ весень пингстэ нурька морыне морась:

«Мне не надо пуд гороху,

А одну горошинку,

Мне не надо сорок девок,

А одну хорошеньку»,

ды бабанзо икелев тоцк пильгсэнзэ вачкодсь, ды тона лиссь киштеме каршонзо…

Урьвакстомадо-венчамодо мейле сынь аламос эрясть Грузиянь Батуми ошсо. Ансяк эйкакшост туртов (Вера Ивановнань аванзо) тосонь климатось эзь ладя ды сынь велявтсть мекев Мордовияв. Тесэ ушодовсь Ине Отечественной войнась. Василий Алексеевич печтизе Ленинградонь блокаданть, сась тосто пильгевтеме. Зярс-бути ульнесь колхозонь прявтокс, мейле почтань начальникекс. Почтась кудосост ульнесь, секскак бабазояк, авазояк почтальонкакс роботасть. Войнань сэредькстнэде покштязо ашкастонзо кулось. А вана бабазо эрясь кувать ды ульнесь пек ероков ломанекс, а маштомазо мейсэяк арасель: киштиль, морыль, пидиль-паниль, кодыль, стыль истя, натой лия велетнестэяк энялдыльть тензэ стамонь коряс. Вера Ивановна ледстни: «Мон тензэ кудонь шлямо-ванськавтомо яксилинь, сонзэ свал потолокс тапаркст аштильть. Стыль куш мезть: шубат, брюкат, костюмт, медицинань халатт ды седе тов. Эште монь кискак мелявтсь: университетстэ тонавтнемстэ сан, сон тень «Маяк» газетасто керсевкст анокстыль, мери: те теть важодемасо маштови».

Вера Ивановна соды прабабанзо эрямодояк. Натой ванстовсь покштянзо марто вейсэнь фотографияст: «Ней од рамкас пурнынь весе: тетям-авам, покштям-бабам, кувака сакало марто прадедам ды покштянь лелязо, кона войнань шкане пилотокс ульнесь, офицерэль. Чавовсь войнас 20 иесэ… Оймезэньгак паро, весень фотографияст улить, нуцькатнененьгак свал евтнян покштятнень ланга…».

Вера Ивановнань семиядо лембе евтнемазо токимизь оймес. Нуцьканзо – те уш котоце поколения, кинень кадови те семиянь историясь ды кить кармить сонзэ поладомо. Койсэнек, эрьва истямо евтнемась седеяк малавгавты кудораськень ломантнень ды кармавты аштемс каштанчисэ умонь шкатнестэ эриця покштятнень-бабатнень кис.

Ванстодо семиянь архивенк, те – певтеме питнейчи сыця шкатнень туртов!

Марина Агафонова