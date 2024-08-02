Менель ало налешникень музей

Ломанентень пек вечкевить путешествиятне. Арсетяно, а муеви истямо ломань, конань бу аволь уле мелезэ неемс васоло таркат, пурнамс од ёжомарямот. Ансяк аволь свал муеви шка ды ярмакт ковгак сыргамс.

А эдь а седе вишкине мельспаро канды тиринь ёнкстнэнь ванкшномаськак. Мезенть секе-тев тейтяно минь, «Эрзянь правдань» важодицятне. Ды пек янксетяно, вечкевикс ловныцянок, мекс тынк а сайнетяно мартонок. Тень таркас минь эйстэдест ёвтнетяно тенк.



Налешникесь вансты кудонть оймензэ



Зяро мазычи ды салавачи кекшезь тиринь Мордовиясо! Кинь кувалт кудотнень вакска ардомсто сеедьстэ ваннотано эйсэст ды вешнетяно вейке-омбоце ёнов а молиця ёнкст. Ды мезе-бути ули эйсэст арсевтевтиця, мерят, неят мазый сельме марто ломанень чама. Налешниктне! Вана мезесь васняяк лоткавты вановтонть. Керсевкс марто вальмань налешникесь – чувтосто теезь архитектурань пелькс. Сон теке тейтерень паля лангсо кружовань мазый сиве. Кезэрень пингестэ налешниктне путневсть аволь зяро мазынь кис, а кода кудонть ванстомга. Секскак сынь аволь ансяк эзть нолда якшамонть лазкстнэва, истя жо ванстсть кудонть апаро вийтнеде. Эдь вальматне – кудонть сельмензэ, а сынь, кода содазь, лововить оймень зеркалакс. Вана эрьва кудонть оймензэ ванстытькак керсевксэнь коряс вейке-вейке ёнов а молиця налешниктне. Секскак керсемань прявт тешкстнэ невтсть пертьпельксэнь вийтнень – менелень ды мода лангонь: чипаенть, ковонть, тештетнень, эрьва кодамо нармунтнень ды ракшатнень. Истя, сынст теицятне эсь вановтост коряс тейсть кавтов явовиця картина: верце пельксэсь невтсь менелень тешкстнэнь, алцесь – мода лангонсетнень.



Эрьва плотникенть свал ульнесь вейке лувозо, мезень коряс, сынст важодемаст лангс ванозь, ломантне содыльть, кинь те кедьчелькесь. Саемга, кортнесть: вана те Орданьбуень мастерэсь ульнесь, а те Покш Игнатбуень ды седе тов. Эсест инструментэст мастертнэ кандтнесть мартост: лобзикть, стамескат… Зярс веенст теить чочкосто сруб, керсицясь те шкасто пильси вальматнес налешникть. Те тевесь веши пшти вановт, илязо лазово лазось, илязо туе штельксэнь штелькс… Ды зярдо кудось ульнесь стявтозь, сонзэ мазычизэ аштиль налешниктнень эйстэ.



Ве ёндо ванозь, маряви, те тевесь аволь истямо стакаяк. Ансяк те а истя. Эряви маштомс васня пек видестэ валакавтомс ниле лазт, конат путневить карадо-каршо – вальма алкс, вальма верькс ды кавто боковинат. Сыненст улема валанякс, морговтомо, видекс ды човинекс. Теде мейле сынь мазылгавтовить керсевкссэ. Зярдо узортнэ теевить кругловойстэ, васня тоцяви вейке «болванкась» целанек, мейле сон пиляви кавтов. Истя кавто ёнга теевить кавто «узорт» ды вейкетьстэ педявтовить карадо-каршо.



Неень шкасто ламот полавтнить вальмаст пластикень стеклопакет лангс, мезесь аламонь-аламонь ёмавты те кезэрень мазый коенть. Ней велетнева ансяк тия-тува ванстовсть чувтонь ташто вальматне, конат мазылгавтозь эрьва кодамо лувсо керсезь чувтонь налешниктнесэ. Те сюпавчинть эряви ванстомс, мезенть теитькак Покш Игнатовань райононь Кучкаева велень эрицятне. «Миненек эряви ванстомс ютазь пингень историянть эйкакшонок туртов. Кадык сыньгак содыть, кодамо кудосо эрясть минек покштятне-сэрдятне. Налешниктнень вешнинек веленть келес, кинень кармасть а эрявиксэкс, сайнинек ташто кадозь кудотнестэяк. Ламотне ускозь лия районсто. Лиясто уш пельснаксадозь ульнесть, ансяк керсевксэст пек мазыйть, сетнень аламодо савсь витнемс, одкстомтомс, артомс. Те тевенть топавтсь Николай Макаров – Покш Игнатовань краеведениянь музеень сестэнь заведующеесь», – ёвтнесь тенек клубонь прявтось Ирина Ивановна Вильдякскина.



Василий мастердэнть легендась



Самай истямо апокшке историянь ванстома тарка тейсть Покш Игнатовань райононь Кучкаева велень эрицятне. Те велесэнть бажить ванстомс чувтонь зодчествань мазычинть, мезенть марто сюлмавозь 2022 иень сентябрясто налешникень музеенть панжомась. Неень шкасто панжадо менель ало невтневить 45 налешникть Мордовиянь эрьва кодамо ужинестэ. Велень эрицятне кемить, те аволь пе, музеесь карми эштёяк пештявомо. Тарка тенст ули. Светлана Юрьевна Вдовина библиотекаресь паро мельсэ ёвтнесь тенек те мельстуиця тевденть: «Минь кемтяно, седей витиця тевенек карми эрямо ды сюпалгады од экспонатсо. Вейсэнь вийсэ тенек ванстови панжадо менель ало музейсэ чувтонь зодчествань архитектурной питнейчись ды сынст ваномо кармить само ламо инжеть». Музеесь невти сехте сельмес каявиця налешникень образецтнэнь, конатнень ванновлить апак лотксе.



Мекс Кучкаева велесь кочказель те музеенть панжоманзо туртов, теде ёвтни истямо Легендась. Келя, пек умонь шкатнестэ тесэ эрясь чувтосто керсицясь Василий, кона сонсь тонадокшнось те а шожда тевентень ды мазылгавтсь чувтонь кудоконякстнэнь ды тейнесь налешникть. Фамилиязо велень эрицятнень мельс эзь леде, секскак тензэ мерильть Василий мастерэсь. Сон тейнесь важодевкстнэнь эсь коензэ коряс. Те роботась вешиль ламо цидярдомачи ды ёрокчи. Василий эсь налешниктнень эзь арто кодамояк краскасо. Истя мастерэсь бажась невтемс эсензэ чувтонть мазычинзэ. Василий содавикс кода ломань, кона эсь тиринь велесэ мазылгавтызе эрьва кудонть чувтонь керсевкссэ. Кедьчелькевенть кудозо явовсь лиятнень эйстэ сеньсэ, што сонзэ эрьва пелькскесь теезель пек парсте, кода меремс, ювелирнойстэ, эдь кудось лововсь сень «чамакс», кие сонзэ стявтызе. Кияк сондензэ парсте эзь тее те тевенть. Сон пек каштангалесь тень кувалма. Арасельть а тонавтыцянзо, а тонавтницянзо. Эсь маштомачинзэ кирдсь салавачисэ ды киненьгак зярдояк эзь ёвтне. Паряк, текень кисэ весть муевсть сельмень сявадыцянзо ды пултызь кудонзо эсензэ марто.



Кучкаевась



Зярдо пачкодинек Покш Игнатовань рузонь Кучкаева велев, дивсинек тесэнь таркатнень мазычинтень. Тесэ ламо чувтот, конатнень вакссо эйкакштнень туртов теезь налксема таркат. Веленть куншкасо ули апокшке ванькс эрьке, тей сакшныть укшномо галатне. Те эрькентень тесэнь эрицятне мерить «Барский пруд». Сельмес каяви ваньксчись – косояк а шукш, а апак ледне тарка а неяви. А умок тесэ стявтсть Николай Чудотворецэнь лемсэ од церькова, теевтезь од ки, одкстомтозь Ине Отечественной войнасо чавозтненень мемориальной покш лаз, вакссонзо озавтнезь цецят, путнезь эземнеть.

Тесэнь эрицятне ризныть, курок а кадови вейкеяк эйкакш. А кинень карми ванстомс тесэнь мазычинть. Ней велесэнть кадовсть ансяк сисем тонавтницят, конатнень автобуссо усксить Покш Игнатовав. Тесэнь школась пекставсь умок. Велесэнть весемезэ кадовсть малав 180 ломанть. Улить кавто фермерской хозяйстват. Велень администрациясь, библиотекась, почтась ды Культурань кудось «эрить» весе вейсэ кавто этажсо ташто кирьпецень кудосо. Башка кудосо ашти микшнема таркась.



Кода карминек содамо Светлана Вдовина библиотекаренть пельде, велест пек умонь. Историязо ушодови Иван Грозноень шкатнестэ саезь. Сестэ тесэ стявтозельть ансяк зярыя кудот. Веленть малава ютась Нижней Новгородсто Симбирскоев покш ки. Те кинть эйстэ неявсть неть зярыя кудотне. Вакскаст ардомсто рузтнэ мерильть: «Видна кучка домов». Истя теевськак Кучкаева веленть лемезэ. Веленть лия лемень историязо сюлмавозь христианизациядо икелень васенце эрицянть Кучкай лемсэ цёранть марто, кона ванстовсь Кучкаев фамилиянь валъюронть марто.



Неяви, тесэнь ломантне весе седейсэ вечксызь чачома таркаст. Истят апокшке велетне яла ёмить палакс потс, а тесэ эрьва кува ваньксчи ды культурань ванстомань ёжо. Карминдерятадо ардомо те веленть вакска, пурдадо «Музей наличников под открытым небом» невтемапеленть коряс.



Марина АГАФОНОВА