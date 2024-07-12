Людмила Семенова: «Шкинеманть вельде ванстовить раськень койтне»

Аволь умок Покш Игнатовасо улемстэ содавтынек райононь Культурань кудонть. Тосонь фойесэнть весень кенярдовтсь раськень оршамонь выставкась.
Те мазычинть эсь кедьсэст теизь райононь «Центр дополнительного образования для детей» МБУДО-нь тонавтыцятне – ёроков ды шкинемав ломантне. Сынь сынськак маштыть эрьва кодамо мазычинь тееме, эйкакштненьгак, конатнень марто важодить, тонавтыть раськень койтнень-кирдатнень, культуранть ды шкинеманть содамо.
Кода чачсть неть оршамотне, миненек ёвтнесь «Центр дополнительного образования для детей» МБУДО-нь тонавтыцясь Людмила Владимировна Семенова.
– Раськень ёнкс марто неть оршамотнень теизь минек райононь Эйкакштнень туртов башка тонавтомань центрань тонавтыцятне. Зярыя иеде икеле раськень кенярксчис эрьва тонавтыцясь анокстась костюм эсензэ туртов. Кие-бути тейсь платия, кие-бути жилетка ды мазылгавтомат. Весе оршамотне кодазельть, – ёвтни Людмила Владимировна. – Икеле свал оршнинек сынст раськень покш мероприятиятнес, ней оршамотне аштить невтемакс минек Культурань кудонь инжетнень туртов.
Кода тешкстызе Людмила Семенова, оршамотнень теемстэ прявт мелесь явовсь сенень, штобу сынь улевельть эрзянь раськень тешкс марто.
– Нама, теемс сынст ульнесь а шожда. Паро, монь туртов кодамось – вечкевикс тев. Аволь ансяк оршамот, эрьва кодат налкшкеть ды кедьёнкст кодан сурестэ. А лия тонавтыцятне оршамотнень анокстамсто те тевенть варчизь васенцеде. Ды лиссь сынст а беряньстэ. Раськень оршамотнень анокстамонть лангсо важодсть минек тонавтыцятне Елена Александровна Вдовенкова, Наталья Вячеславовна Ермушева, Елена Владимировна Кутурова ды лиятне. Те тевсэнть ули путовксозо Эйкакшонь центрань эрьва тонавтыцянть. Ды минек библиотекань важодицятнеяк теекшнесть раськень тешкс марто жилеткат. Мезесь-бути невтеви тесэ, кой-мезесь ванстови кудосо, – ёвтни Людмила Владимировна.
Эйкакшонь шкинемань центрань тонавтыцятне ды тонавтницятне эсь теевкстнэнь марто республикань раськень покш мероприятиятнень свалшкань участникть. Сынстемест а ютакшныть «Шумбрат, Мордовия!» фестивалесь, «Раськень Озкс», «Сабантуй», «Акша келу», «Шумбрат!» раськень фольклоронь кенярксчитне. Истя, 2016 иестэ «Раськень Озкс» кенярксчисэнть сынст оршамотне кармасть изницякс «Руця» пелькстамосонть, «Шумбрат!» фестивалень «Панар» пелькстамосонть сынь таго ёвтазельть сехте вадрякс. Тейтерь-аватнень шкинемаст истя жо тешкстазь «Мама и дети в национальных костюмах» раськеютконь конкурссонть.
Ды неть казнетне максозь аволь стяконь кисэ. Эсь кедьсэ теезь оршамотне лия ёнов а молицят, эйзэст путозь ойме, седейлембе. Ды те редяви мазый палятнень лангс ванозь. Сынь кода-бути сеске явовить лиятнень эйстэ.
Кода уш ёвтынек икеле, эсензэ Людмила Семеновань ули мелень коряс тевезэ – сон вишка шкасто саезь пек вечксы кодамонть.
– Кодамось монь туртов – те эрямонь башка ёнкс. Те тевсэнть марян седеень оймавтома, мелень топавтома, эрьва теевксэсь тень кази кеняркс. Кодамонь тевенть марто содавиксэкс теевинь тиринь Вармазейка велесэнь. Тесэ, школасо тонавтнема шкасто, авам васенцеде невтинзе тень спицасо кодамонь салавачитнень, тесэ мон таргинь сурестэ васенце рисьметнень-сюлмотнень, – ёвтни Людмила Семенова.
Сестэ, эштё овсе вишка тейтерькантень, сурестэ лисиця теевкстнэ марявсть мезеяк ёнов а молицякс, превсэ жо куроксто чачиль мезеяк од. Эрьва кодамо тюсонь: якстереть, пижеть, сэняжат – а лововияк, зяро киринеть теевсть скатертекс, салфеткакс, мазый артовкс марто ковтакс ды жилеткакс, варьгинекс ды носкинекс. Аламонь-аламонь спицасо кодамось теевсь тейтерь-аванть эрямонь пельксэкс.
– Меельце шкастонть пек мельстуицякс ды вастневицякс теевсь сурестэ някань, налкшкень кодамось. А сёпса, монськак чопавтинь теньс. Карминь явовтомо мелест эйкакштненьгак. Сынст марто налкшкетнень теемстэ жо бажан седейсэст сыргозтемс мель содамс тиринь раськенек культуранть, кепедстемс бажамост эрзянь келенть тонавтнемантень. Эдь кедьсэ теезь налкшкетне, някатне максыть кодамо-бути вий, лиякс меремс, кандыть энергетика, мезесь арась рамазетнесэ. Сынь ломантнень мельскак тукшныть седе пек. Эрьва налкшкесь, конась теезь эсь кедьсэ, вейкине. Лия истямо косояк арась, – корты Людмила Владимировна. – Минек шкане лавкань лавсятнень лангсо пек ламо мазыйдеяк мазый налкшкеть. Ансяк сынь весе фабрикань теевкст ды а кандыть ломантненень теицятнень оймень лембест. Койсэнь, неень шкане эйкакштненень седе пек эрявить эсь кедьсэ анокстазь налксемапельть, конат теезь паронь арсезь, вадря мельсэ, ёжонь путозь. Някась эдь васня чачи теицянть превсэ-оймесэ, ды анокстамстонзо эйзэнзэ путовить ламо вийть.
Людмила Семеновань теевкстнэнь ютксо ламо раськень ёнкс марто някат ды налкшкеть. Весень мельс пек тукшныть «Эрзя» ды «Мокша» сёрмадовкс марто някатне. Сынст оршамосо невтевить минек масторонь – Россиянь, ды тиринь Мордовиянь флагтне. Пек мазыйть эрзянь оршамосо ривезнетне ды овтынетне. Истямо тешкс марто теевкстнэ пек лездыть эйкакштнень ды од ломантнень марто патриотической ёнкссонть важодемасо.
– Эйкакштнень марто важодемасонть эсь тиринь раськень койтнень-кирдатнень тонавтнемантень минь явтано башка мель. Вишкинетне жо седе вадрясто весементь чарькодить налксемань ёнкстнэнь тевс нолдазь. Истя минь сынст марто тейтяно-кодатано раськень тешкс марто эрьва кодат налкшкеть. Мон арсян, те эсь койсэ лезды ванстомс минек раськень келенть, культуранть ды койтнень-кирдатнень, – тешксты Людмила Семенова.
Профессиянь коряс Людмила Семенова рузонь келень ды литературань тонавтыця, теде башка, сонензэ мереви ветямс эрзянь келенть ды литературанть. Сон прядызе М. Е. Евсевьев лемсэ педагогической институтонть (ней – университет). Кемень иень перть важодсь эсь специальностенть коряс. Ансяк вана шкинемась кодаяк эзь максо оймамо, 2009 иестэ авась полавтызе важодема тарканзо ды вечкевикс тевенть теизе профессиякс. Сон ютась дополнительной образованиянь педагогонь курсат ды кармась важодеме «Центр дополнительного образования для детей» МБУДО-сонть. Тесэ тонавты эйкакштнень эсь вечкевикс тевентень – спицасо ды кечказсо (крючоксо) кодамонтень.
Юлия Еремина