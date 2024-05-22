Кирьгасо цитниця човалятне мазылгавтсызь эрьва аванть

Анна Манеева – декоративно-прикладной творчествань мастер, Раськеютконь художникень-педагогонь союзс совиця. Аватнень туртов сон тейни човалясто эрьва кодат мазылгавтомапельть. Теде башка, тейни викшнезь сувенирткак.
Сон прядынзе Саранскоень Ф. В. Сычков лемсэ художественной училищанть ды М.Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-нть. Важодевксэнзэ ламоксть невтневсть ошонь, регионъютконь ды весероссиянь фестивальтнесэ ды выставкатнесэ. Неень шкасто важоди Рузаевкань А. В. Ухтомский лемсэ Культурань центрасо декоративно-прикладной творчествань мастерэкс. Ютавтни ламо мастер-класст ды занятият лавшо шумбрачи марто эйкакштненень. А ней весемеденть седе домкасто.
Анна Александровнань човалясто мазыйдеяк мазый теевксэнзэ – кирьгакштнэ, кедькстнэ, суркстнэ, пилекстнэ – кувать шкас а кирдевить кедьсэнзэ. Сеске муевить истямо мазычинь кандтниця азорт, седе видестэ меремс, азорават. Мордовиянь орнамент марто цитниця кодавкстнэ палыця тештекс кармить вановомо кирьгасо, пилетнесэ, кедтнесэ. Мазылгавтомапельтнестэ седе ламотне кодазь чешской човалясто, лиятне – японской, ансяк сон седе питней. Анна Манеева рамси алкуксонь сырнень човаляткак. Ды мезесь дивавты, улить ломанть, конат рамсить истямо питней теевкстнэнь. Зярдо кевкстинек: косто муевить ярмакт човалятнес? Пейдезь мерсь: «Весе миезь кодавкстнэстэ ярмактне туить шкинемас. Ансяк мисынь теевксэнь, сеске неть ярмактнеде раман лият». Лисни, те тевесь канды авантень оймавтома ды кеняркс, ансяк аволь ярмакт.
Ёроков авась чачсь Рузаевкасо робочеень семиясо. Тетязо, Александр Иванович Евтеев, роботы Рузаевкань Машиностроениянь институтсо ведущей инженерэкс. Авазо, Татьяна Ивановна Евтеева, ней пенсиясо, образованиянь коряс – стамонь производствань технолог. Зярыя иеть важодсь школасо – тейтерькатнень туртов ветясь трудонь урокт. Эйкакш порасто саезь вишка Анянь зярдояк эзть карда куш кодамо творчествасо котьмамонзо. Вечксь пластилинстэ эрьва мезень тейнеме, артомо. Лиясто натой рисовиль тетянзо чертёжтнень лангсояк. Тешкстама, вейке бабазо тонавтызе спицасо кодамо ды штердеме, омбоцесь – викшнеме ды крючоксо кодамо.
– Бабань кудонзо эйстэ аволь васоло ульнесь художественной школа. Тозонь тердимим ялгам, сон тов якась декоративно-прикладной искусствань отделенияв. Мон васня молинь тов варштамо, мезе тосо теить, ды весемесь пек туекшнесь мелезэнь: весе теевкстнэ ульнесть истят мазыйть, цитницят (сехте пек – човалянсетне) ды тонавтыцяськак ульнесь паро, мизолдыця, чевте седей. Лемезэ – Светлана Филипповна Сараева. Сон монь васенце тонавтыцям, кона уш профессиональна тонавтымим човалясто кодамо ды викшнеме. Сон те шкас важоди эйкакштнень марто искусствань школасо.
Средней школанть прядомадо мейле Анна Манеева кармась тонавтнеме Ф. В. Сычков лемсэ художественной училищасо «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» отделениясонть. Тосо 1999 иестэ панжовсь од отделения – «моделирование одежды», косо ёроков тейтересь кармаськак тонавтнеме. Ды тесэ сонензэ прась уцяска тонавтнемс Мордовиянь келес содавикс педагогтнень кедьсэ. Эрзянь ды мокшонь викшневкстнэнь коряс тонавтсь МАССР-нь искусствань заслуженной деятелесь, МР-нь Государственной премиянь лауреатось Людмила Михайловна Острась, костюмонь моделированиянть – РФ-нь заслуженной художникесь Людмила Николаевна Колчанова-Нарбекова, конась ней важоди Степан Эрьзя лемсэ музеень прявтокс. Спицасо ды крючоксо кодамо тонавтсь МР-нь заслуженной роботникесь Ольга Ивановна Акимова. Неень шкасто Ольга Ивановна важоди П. Ф. Рябов лемсэ 1-це № эйкакшонь художественной школань прявтокс.
Училищадо мейле Анна Манеева тонавтнесь М. Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-нь педагогической ды художественной образованиянь факультетсэ, конань прядызе 2019 иестэ.
Кода алкуксонь профессионал, Анна Манеева ушодсь эсь важодевксэнзэ макснеме выставкас. 2009 иестэ саезь сынь свал мазылгавтыть ошонь, республикань, региононь, весероссиянь декоративно-прикладной творчествань выставкатнень ды фестивальтнень. Човалясто кодамо тевентень кармась явомо ламо шка пандемиянь шкасто, зярдо весе аштесть кудосо ды важодсть дистанционна.
– Эсь теевкстнэсэ седе ламо тевс нолдан премиум классонь чешской ды японской човалятнень. Кодамсто бажан сюлмамс вейс неень шканть ды кезэрень раськень творчестванть. Нама, ламо мельть шкинемантень максы раськень костюмось, сонзэ викшневксэнзэ. Фестивальтнень ютамо шкасто свал бажан снимсемс лия региононь костюмтнень. Раськень оршамопелень мазычись монень вечкеви сехте пек. 2022 иестэ «Туристический сувенир» весероссиянь пелькстамосонть монь теште марто човалянь кедькстнэ сайсть колмоце тарка. Кедькстнэнь сехте пек рамсить туристтнэ, республикань инжетне.
Анна Александровна важоди Рузаевкасо А. В. Ухтомский лемсэ Культурань центрасо «Инклюзия-центр» творческой лабораториясо лавшо шумбрачи марто ломантнень тонавтыцякс. Истямо тевесь а шожда, саи оймень ламо вийть. «Инклюзивной» ломантненень эряви максомс ламо седейлембе. Сынь вечкить, зярдо тенст мизолдыть, кутморить эйсэст ды вадяшить пря эли кутьмере ланга. Анна Манеева – пек валдо ломань. Сон кенери эрьвантень максомс седейлембензэ ды, теке шкасто, тонавтомс истят ломантнень шкинемас. Теде башка, сон – «Тяштеня» эйкакшонь раськень культурань эстетической воспитаниянь центрасо дополнительной образованиянь педагог, косо вети рисованиянь кружок.
Анна Манеевань важодевксэнзэ муевить «Масторава» лавкастонть, Пушкин лемсэ библиотекасто. Авантень истя жо энялдыть теемс мазылгавтомапельть Интернет вельдеяк. Теевксэнзэ марто сон ульнесь «Мастер года – 2022» ошонь пелькстамосонть, косо «Декоративно-прикладное искусство» номинациясонть кармась I-це степенень Лауреатокс. Эрьва иестэ човалясто теевксэнзэ мазылгавтыть «Шумбрат, Мордовия!» фестивалень выставканть, косо мелят кармась те фестивалень-конкурсонь Лауреатокс теке жо «Декоративно-прикладное искусство» номинациясонть. Ней човалясто теевксэнзэ муевить Московонь ВДНХ-нь «Россия» раськеютконь выставкасонть-форумсонтькак. Мартсто ульнесть Казаньсэ «Новая ткань наследия» выставкасонть, конась важодсь Н.Лобачевский лемсэ федеральной университетэнь музейсэнть. Викшневксэнзэ марто истя жо ульнесь Йошкар-Олань «Большая Волга» невтемасонть.
Эсь шкинемасо прявт тевекс Анна Александровна кочкизе Мордовиянь раськень койтнень-кирдатнень ванстоманть ды те ёнксонть седе товгак поладоманть. Тонавтницянзо ютксо уш нейке улить раськень шкинемасо пиицят-палыцят.
Фототне саезь
Анна Манеевань архивстэ
Марина Агафонова