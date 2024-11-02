Фольклорось – минек раськенть оймезэ

Неть читнестэ А. С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекань актовой залось пешксель ломанде. Тувталокс тенень кармась «Мордовия Республикасо эриця эрзянь-мокшонь раськетнень койтнень-кирдатнень коряс сценариень пусмонь» презентациясь.
Пусмось нолдавсь «Культура» национальной проектэнь «Творческие люди» федеральной проектэнть лувсо, конань анокстыцякс кармась «Некоммерческое партнёрство «Национальный спектр» издателень ассоциациясь. Пусмонть сёрмадыцясь-пурныцясь – «Литова» эрзянь авань союзонь прявтось, «Ламзурь» фольклоронь ансамблянь ветицясь, содавикс журналистэсь ды дока авась Раиса Борисовна Щанкина. Ломанесь, конань седейсэ эри покш ды виев вечкема тиринь раськентень, келентень ды культурантень.
Тешкстама, пельиень перть «Возрождение» кудораськень койтнень-кирдатнень фестиваль» проектэнть лувсо минек республикань культурасо важодицятне ютавтсть покш тев. Кото ковонь перть Национальной библиотекань сцена лангсо налксезельть-невтезельть ниле театрализованной невтемат. Ледстясынек лемест: «Ладямонь коесь», «Свадьбань коесь», «Лемдемань коесь» ды «Сёксень койть». Эрьва коень невтемась – те цела история. Ваныцятнестэ седе ламотне ульнесть од ломанть. Секскак эрьва невтеманть пингстэ залсонть эрсиль аншлаг. Весе неть невтематне совасть вере тешкстазь пусмонтень.
Эряви меремс, покш путовкс те проектэнть топавтомга путсть эрьва невтемань налксицятне-теицятне, ютксост ульнесть А. С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекань важодицятне, Саранскоень Культурань кудонь творческой коллективтне: «Ламзурь» народной фольклорно-этнографической ансамблясь (прявтозо – Раиса Щанкина), сон жо ульнесь весе неть невтематнень режиссёрокс-путыцякс, «Вармава» фольклорной ансамблясь (ветицязо – Анна Трифонова), «Пилигрим» хореографической ансамблясь (ветицязо – Наталья Храмова) ды ламо лият. Эрзянь ды мокшонь неть ломантне важодсть сиземань апак сода, эдь эрьванть оймесэ эри покштояк покш вечкема тиринь Мордовиянтень, сонзэ келензэ, культуранзо ды ломанензэ туртов. Секскак весе вере ёвтазь ломантне презентациянь чистэнть тешкстазельть благодарностьсэ.
Сюкпрянь ды шнамонь валт ёвтась А. С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекань прявтось Анастасия Бакулина. Эсь кортамосонзо сон тешкстась: «Нацпроектэнть лувсо октябрянть прядовомс теезельть комсьнилее мероприятият, конатнесэ ваныцянок туртов пачтясть минек раськетнень койтнеде-кирдатнеде. Проектэнть вельде истя жо нолдавсь «Вельмема» («Возрождение») сценариень пусмо, козонь совасть весе сеть сценарийтне, конатнень минь невтинек проектэнть тевс совавтоманть лувсо. Те пусмось, васняяк, лезды культурасо важодицятненень, школасо ды вузсо тонавтыцятненень мероприятиянь ютавтомсто. Сюкпря ёвтан эрьва ломанентень, конась путызе оймензэ ды ёрокчинзэ те а шожда, ансяк седейс токиця проектэнть топавтомсто. Вейсэ минь – покш вий, конась мейсэяк а изняви!»
Вал сайнесь сборникень сёрмадыцясь Раиса Борисовна Щанкинаяк: «Те тевесь алкукс эрявикс. Васняяк, сон канды покш лезкс минек раськень поладыцятненень – эйкакштненень. Те важодевксэсь – раськень сюпавчинь паргине. Пусмось ловныцятнень содавты кезэрень койтнень-кирдатнень, озкстнэнь, эрьгелематнень, покш читнень ды ламо лиянть марто».
Мероприятиянть шкасто сценанть лангсо гайгсть эрзянь морот ды киштемат, тиринь кельсэ ёвтазельть ламо лембе валт… Истят кенярксчитне пек токить седей, вейсэндить ломантнень. Кемтяно, минек раськенть эрямосо а весть чачи истямо пусмо.
Алена Артемьева