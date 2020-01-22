"Эрямованть эскелян гармония марто..."

Ловить, рузонь гармониянть арсизе-теизе Тулань оружейникесь Сизов. Паряк, теньсэ ули зяро-бути видечи, паряк, те алкукскак истя. Гармониятне эрсить эрьва кодат: рузонь, сынст ютксо баягине марто Саратовань, Тулань, Шуянь, улить немецень, венскойть, кавказонь, татаронь, мексикань, концертино, улить вейке рядонь гармоникат.
Ламонень содавикс ды вечкевикс «Хромка» рузонь хроматической гармониясь. Венской ды немецень гармониятне пек явовить «хромкадонть».
Ах, гармония, гармония... эрьва седицянть туртов оймень кенярдовтыця тев. Владимир Семёнович Борчин малав ниленьгемень иеть эскели эрямованть гармония марто.
– Те инструментэсь монь туртов пек питней. Сон, гармошкась, эрямом перть авардсь ды кецясь мартон, чарькодилинзе мелявксон. Тетям, патям, лелям налксесть те инструментсэнть ды моньгак тонавтымизь. Теде башка, седян баянсо ды балалайкасо.
Поводелень эрицясь Владимир Семёнович Борчин минек райононь ваныцятнень туртов ломанесь содавикс. Сон – райононь ды республикань покш мероприятиятнень участник, эрьва ие эрси «Шумбрат, Мордовия!», «Седяк, гармония!» концерттнэсэ.
– Кецявтомс ломантнень – те уцяска, ёжоськак паролгады! – корты сон.
Профессиянь коряс Владимир Семёнович механизатор. Кувать важодсь специальностензэ коряс. Гармониясо седямось тенень кодаяк эзь меша. Мекевлангт, макссь вийть ды кандсь вадря ёжо. Налксезь сон оймсесь.
– Од шкасто, седямодо башка, явинь мель спортонтень. Ульнинь гирянь коряс спортонь мастерэкс кандидатокс. Мон – МАССР-нь кавксоксть чемпион, воинской частень кавксть рекордсмен. Косо служинь, вейке кедьсэ кепсинь гирянть 180-ксть.
Вана истямо, весеме ёндо ёроков, ломанесь Владимир Семёнович. Ванат истямо ломантнень лангс, дивсят ды кецят, сынь свал кандыть лиятнень туртов паро ёжо.
Кода тень лангс ваны Нина Михайловна низэ? Цёрась мизолдозь корты:
– Нина Михайловна каршо а моли. Весе мероприятиятнес, райононь эли республикань – ков тердьсамизь, нолды мельспаросо, апак музгорде.
Мирдть-нить эрить вейсэ 37 иеть. Кода корты Владимир Семёнович, гармониясь тесэяк лезды муемс вейсэнь кель-вал, а сёвномс, теемс тевтнень вейсэ.
Течи Владимир Семёнович Борчин важоди Поводелень велень клубсо аккомпаниаторокс. Пек вечксы эсь тевензэ. Сонзэ туртов те оймсема, мелень витема. Ялгась-гармошкась свал мартонзо. Седи куш кодамо мелодия: киштемань, романс эли рузонь народной. Эрьвантень – эсензэ. Сонензэ вечкевить сетне, конат шождасто седявить гармониясонть.
Любовь ЕГУНОВА