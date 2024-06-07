«Эрьва ролесь – те вишка эрямо»

Аволь умок Мордовиянь государственной Рузонь драмань театрасо ютась учовикс премьера. Тесэ невтевсь Россиянь ды Мордовиянь культурань заслуженной роботникенть В. С. Брыжинскиень «Каргонь кинь ломанть» саганзо коряс спектаклясь. Сонзэ путызе режиссёрось, МР-нь народной артистэсь Н.П. Большаков. Агашань роленть те путовкссонть налксизе эрзянь тейтересь, Рузонь драмань театрань актрисась Мария Феоктистова. Минь вастовинек сонзэ марто, кортнинек театрасо важодемадонть, налксезь рольтнеде, эрямодонть.





Эрямо кинть кочкамось. Профессиясь



Мария Феоктистовань чачома ёнксозо – Отяжелень райононь Сабанцеле велесь. 9 класстнэнь прядомадо мейле тейтересь мольсь тонавтнеме Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтов. Кочкизе А. С. Морозовонь курсонть, «Режиссёр массовых мероприятий» специальностенть.

– Нилеце курссо тонавтнемстэ сынь роботамо Мордовиянь государственной Рузонь драмань театрав. Ушодынь администраторокс. Зярыя шкань ютазь театрань сестэнь прявтось Андрей Николаевич Ермолин тердимим налксеме «Дорогая Памела» (Дж. Патрик) спектаклясонть, – ёвтни Мария Феоктистова. – Актёронь профессиясонть васенце эскелькстнэ теезельть 2020 иестэ. Теде мейле карминь важодеме те тевсэнть.

Кода тешксты Мария, школасо тонавтнемстэ сон пек вечкиль налксеме сценкасо, ловномо стихть. А менстиль культурной вейкеяк мероприятия.



– 9-це классонть прядомсто налксинек меельце сценка. Тонавтыцям Татьяна Владимировна ваннызе налксеманть ды мерсь тень, келя, азё тонавтнеме театральноев, тонь те парсте лиси. Эсень мельс жо истямо зярдояк эзь сакшнояк. Свал арсинь, налксемс рольть – те пек покш талант. Ды монь туртов, велень эйкакшонтень, те а топавтовикс, монь а лиси, – ёвтни Мария. – Тонавтыцянть валдонзо мейле жо эсень туртов кемекстыя, карман актёрокс. Максынь документэнь Раськень культурань институтов. Весе экзаментнэнь максынь шождасто, тонавтнеманть прядозь, понгинь тей – Рузонь драмань театрав.

Мария Феоктистова тешксты, сень кувалма, што сонзэ ансяк средней профессиональной образованиязо, сехте васенце рольтне тензэ максовсть пек стакасто.



– Васенце спектаклясонть сеске тень макссть прявт роль. «Дорогая Памела» путовкссонть налксия Глория Гулок тейтерь-аванть. Анокстамотне те спектаклянтень мольсть кувать, эйсэнь весементень тонавтсть аламонь-аламонь. Сестэ парсте чарькодинь, институтсо минек тонавтсть лиякс, театрасо важодемстэ жо весементь савсь тонавтнемс-чарькодемс овсе лиякс. Секскак васенце шкастонть пек стакаль, – тешксты актрисась. – Покш сюкпря Андрей Николаевич Ермолиннэнь, сон кемсь эйзэнь ды макссь возможность панжомс монь ёрокчинть актёронь тевсэнть. Андрей Николаевич макссь покш опыт, тонавтымим ламос.

Неень шкане Мария Феоктистова пурнась эрявикс содамочить. Сонзэ налксевть рольтнень «паргинесэнть» уш лововить кемготово спектаклят. Кода тешксты сонсь актрисась, эрьва ролесь а моли лиятнень ёнов. Эрьванть эряви чарькодемс, эрямс эсь героенть эрямонзо ды сцена лангсо налксемс истя, штобу эрьва ваныцясь кемезевель теть.



Эрьва актёронть улить вечкевикс ролензэ, улить стакасто налксевицят. Сцена лангсо, кода эрямосояк, зярдояк а содат, кода весемесь лиси.

– Эсень туртов сехте вечкевикс ды сехте стакакс лован «Возраст после нежного» (Б. Васильев) спектаклясонть Вика Люберецкаянь роленть, – мерсь Мария.

Театрасо важодемань шканть перть Феоктистованень савкшнось налксемс аволь ансяк тейтерь-авань рольть. Невтемга, Антуан де Сент-Экзюперинь «Маленький принц» произведениянть коряс спектаклясонть сон налксесь прявт роленть – Вишка принценть. Стакачить лиснесть эсь чачонть цёрынекс тееманть коряс. Тейтеренть черензэ кувакат ды тустот, эцемс сынст парик алов васня кодаяк эзь лисе. Те тевенть лангсо арсесть труппанек. Весемесь топавтовсь. Теке марто Мария тешксты, налксемс вишка цёрынька истя жо а шожда, пек мелявтсь. Спектаклядонть мейле оймавтызь сынсь ваныцятне, конатне мерсть, келя, сынь овсе эзть чарькоде, што цёрынекс ульнесь од тейтерь. Актёронть туртов те сехте покш питне – ролесь удалась.

Меельце шкастонть Мария Феоктистова налксесь зярыя спектаклясо. Вейкесь, кода уш ёвтынек икеле, В. С. Брыжинскиень «Каргонь кинь ломанть» путовксось. Истя жо «Приглашение в замок» (Ж. Ануй) спектаклясь. Тосо тейтерентень явозель Изабеллань ролесь. Аволь умок Рузонь драмань театрань сценанть лангсо путозель «Страсти по Насте» од спектаклясь, косо актрисась налксизе прявт роленть – Настянь.



– Эрьва спектаклянтень анокстамось – те шка, вийть, эсь содамочитнень ваннома. Зярдо рольтнень явшесызь, эсенсенть эряви тонавтнемс, чарькодемс, варчамс, кода кортыть, эсеть лангс. Ды аволь эрьва ролесь лиси сеске, конанть-бути лангсо сави важодемс ламо ды кувать, – корты Мария. – Иензэ перть спектаклятнеде налксевить ламо ды лиясто прясот весе човоряви. Кодамояк путовксонть налксемстэ превезэть сыть лия спектаклянь валтнэ, сави пряпотсо весементь седе куроксто таркаванзо аравтнемс. Важодемасо эрьва мезе лисни, тень эйстэ ковгак а туят.



Эряви меремс, Мордовиянь Рузонь драмань театрань актёртнэ эсь путовкссост кенярдовтыть аволь ансяк минек республикань эрицятнень, эрьва ие гастроль марто сынь ардтнить лия регионтнэва. Кода мерсь Мария, те иесь истят мероприятиятнень коряс пек сюпав.

Важодемань стака графикенть лангс апак вано, Мария Феоктистова муи шка лия вечкевикс тевтнененьгак. Аволь умок сон невтизе эсь ёрокчинть «Иненармунь» регионъютконь раськень пелькстамосонть.

– Мон пек вечкса тиринь эрзянь келем, культуранть, раськень койтнень-кирдатнень. Ды зярдо тердимизь те пелькстамонтень, молинь апак арсе. Невтия эсь прям, мезе-бути саинь лиятнень пельде, – тешксты тейтересь.



Семиясь



Мариянь тетязо-авазо, Михаил Васильевич ды Татьяна Николаевна Нестеркинтнэ, весе эрямост перть эрить Сабанцелесэ. Татьяна Николаевна ламо иеть важодсь фермасо, Михаил Васильевич кувать роботась электрикекс, ней эсь велень хозяйствасо водитель, ардтни КамАЗ-со. Цёрась аволь ансяк важодемасо ёроков ды куш мезес чарькодиця, истя жо эйсэнзэ ули шкинемань сяткинеяк – вадрясто налкси гармошкасо, сёрмады стихть ды арты картинат. Паряк, сонзэ пельде тейтерентеньгак сатотсь шкинемань пелькскесь. Мария школасо ды вузсо тонавтнемстэ истя жо сёрмадсь стихть. Ней те тевенть аламодо кадызе, ды эдь спектаклясо налксемась – истямо жо шкинема.



Эсь эрямонть Мария сюлмизе эсензэ кондямо творческой ломань марто. Мирдезэ, Никита Феоктистов, истя жо актёр, режиссёр, роботы теске – Рузонь драмань театрасо. Истя жо сон тонавты Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтсо, косо Мария марто сынь теевстькак содавиксэкс. Тейтересь тонавтнесь омбоце курссо, зярдо тенст сась од тонавтыця. Од ломантне сеске редизь вейкест-вейкест, ютксост кирвазсь вечкемась. Зярсыя вастневсть ды налксесть свадьба. Ней сынь свал вейсэть, театрань сцена лангсо налксить содавикс классиктнень произведениятнесэ сёрмадовт вечкеманть, кудосо – сынь уцяскав мирде ды ни.



Юлия Еремина