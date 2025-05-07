Анна Трифонова: «Рунгован верень таркас чуди музыкась…»

«Вармава» фольклорной ансамблянь морыцятнень, эрзянь тейтертнень – Анна Трифоновань, Анастасия Митрофановань, Мария Майоровань ды Алена Овчинниковань – содасызь аволь ансяк Мордовия Республикань эрицятне, мик весе масторлангоньгак. Сынст ансамблясь чачсь вете иеде икеле ды сонзэ репертуарс совасть эрзянь ды мокшонь кельсэ раськень морот. Тейтертне пек вечксызь тиринь келест, ундоксост, ванстыть ды кемекстыть Мордовиясо эриця раськетнень культураст ды коест-кирдаст. Минь уш а весть сермалинек те морокуродонть. Ялатеке эште весть евтнесынек, мекс сынст ансамблясь лемдезель «Вармавакс».
«Вармавась – те варманть лангсо азорава, лемесь пачкодсь кезэрень эрзятнень пельде, конатне пек вечкильть лемдеме весе пертьпельксэнть. Марсиде, нать: Паксява, Норовава, Ведьава, Вирява?
Вармавась эрси лембекс, сэтьмекс, теке марто сеедьстэ невтнесы эсь виензэ ды норовонзо. Вармаванть эйстэ а сайсак сеньгак: сон а пели мездеяк, а ашти вейке таркасо, свал ки лангсо, свал вешни-мучки од таркат ды од текшт. Эряви меремс, обуцянь истят енкст улить «Вармава» ансамблянь тейтертненьгак. Сынь одт, оймесэст-седейсэст лакить васов тердиця вийть. Секс ули кемема, сынст тевест туить верев, ды те морокуронть лемезэ карми гайгеме аволь ансяк Мордовиясо, весе масторонок келес ды мик сонзэ томбалеяк», – сермады МР-нь культурань заслуженной важодицясь Раиса Щанкина «Вармавадонть» материалсонзо.
Аволь умок тиринь газетась вастовкшнось Анна Трифонова морокуронь прявтонть марто. Од тейтересь евтнесь минек ловныцятнень туртов ансамблянть неень шкань эрямодонзо. Морокуросонть весемезэ морыть ниле од тейтерть – весе сынст эрзянь ундоксост. Ды эрьва тейтеренть семиясо ули ломань, кинь пельде, кода кортыть сынсь морыцятне, сыненст ютась морамонь ерокчись. Истя, Аннань тиринь енксозо – Орданьбуень райононь Манадышка–2 велесь. Тейтеренть морсить авазо ды бабазо. Настя Митрофанова чачсь-кассь Кочкуровань райононь Мурань велесэ. Сонзэяк ульнесть шкинемань малавиксэнзэ – сырькаензэ Акулина Петровна Панкратовань пек гайтевель ды мазыель вайгелезэ. Маша Майорова – Чаунзань районсто. Тейтеренть бабазо, Клавдия Андреевна Киржаева, истя жо пек парсте морсиль. А вана Алена Овчинниковань чачома тарказо – Саранск ошось. Ансяк тейтеренть рунгованзо чуди эрзянь верь. Аленань семиясо морсесь Леонид Евгеньевич тетязо. А стяко кортыть, бути семиясонть чачи морыця, секень вант, сонзэ кармить поладыцянзо.
Тейтертнень эйстэ эрьвась вишка пингестэ саезь вечки морамо. Те вечкемась тердинзеяк сынст самс тонавтнеме Н.П. Огарев лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтов, конань прядомадо мейле кенерсть морсеме республикань содавикс ансамблятнесэ. Эрьванть обуцязо, мерят, вармаведьгевень – важодемадо а пелиця ды эряза.
«Вармавань» морокуронть теицятне-ушодыцятне – Светлана Гарцева ды Мария Майорова. Самай неть ероков тейтертнень превс саськак мелесь теемс мезе-бути од ды лия енов а молиця. Истя лисськак, «Вармава» морокуронть кондямо вадря коллектив а муят масторонь келес. Тейтертнень вайгелест истят гайтевть ды мазыйть! Сынь сыремтить кунсолыцятнень оймест, кода талномань, истя кенярдомань ежомарямосо. Ансамблянь эрьва морось – те медень тансть. Эрзянь тейтертне свал бажить сюпалгавтомс морамонь репертуарост. Сцена лангс сынст эрьва лисемась, мерят, – апокшке театрализованной невтема: морамодо башка, тейтертне свал киштить ды налксить музыкальной инструментсэ. «Вармава» морокуронть киньгак енов а молиця шкинемазо токи седейть, кармавты седеяк ванстомо ды вечкеме тиринь келенть, культуранть ды койтнень-кирдатнень.
Кода уш кортынек седе икеле, ансамблянь азоравакс вана уш кавто иеть важоди Анна Трифонова – эрзянь мазый ды дока тейтересь. Сон морсицянь семиясто. Анянь тетязо-авазо – велень ломанть. Свал лакить тевсэ. Ветить покш хозяйства, важодить. Тейтеренть тетязо, Виктор Иванович, механизатор. А вана авазо, Надежда Васильевна, уш 38 иеть важоди велень библиотекасо. Теде башка, авась пек вечки морамо. Зярдо ульнесь седе од, морсесь велень ансамблясо, ней жо морси ськамонзо. Анянь бабазояк, Вера Кузьминична Арискина, пингензэ перть морси. Ды сонзэ авазояк ды бабанзояк вечкильть морамо. Васняяк Вера Кузьминична кувать морсесь «Ведьбайгине» велень ансамблясо, мейле жо кармась морамо ськамонзо. Авась соды ламо эрзянь кезэрень морот, конатнень ней морси Аннаяк.
– Ломантне кортыть, весемесь моли семиясто. Ды моньгак лиссь истя. Авам свал якиль репетицияв, мон, кода пулыне, мартонзо. Вечкевсь тень кунсоломс, кода морсить покштне. Монсь жо ушодынь морсеме ветеце классо тонавтнемстэ. Манадышка велесэ школанть пекстызь, ды минь ютынек тонавтнеме Колазелень школав. Тесэ монь ерокчим редизе музыкань тонавтыцясь Любовь Сергеевна Суюшова. Сонзэ вановтонзо ало мон ушодынь морсеме рузонь морот ды нурька морынеть. Сэрь лангс ульнинь вишкинькине, келей чамине. Свал оршнилинь рузонь раськень палясо ды пильгезэнь тонгонелинь кедень якстере сэрей кочкаря марто кемть. Тонавтыцям марто ардтнинек тиринь районов ламо пелькстамотнес. Вейксэце классо тонавтнемстэ минек школав сакшность профориентационной важодемань коряс Н.П. Огарев лемсэ МГУ-сто тонавтыцят. Явшесть тенек институтов тонавтнеме тердемань коневт. Мон нейгак ванстан те коневонть, сон уж тюжалгадсь. Истя, мон сыргинь тонавтнеме Н.П. Огарев лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтов СПО-нь отделенияв. Тонавтнинь ниле иеть. Госэкзаменэнь максомсто ваномонок сакшнось Екатерина Модина. Монь вайгелем тусь сонзэ мельс. Ды сон тердимим морсеме «Мерема» фольклорной ансамбляс. Весемезэ те морокуросонть важодинь кото иеть. Те коллективсэнть роботамось макссь монь туртов эрямонь ды морамонь покш ерокчи. Минь ламоксть ардтнинек гастролев. Ульнинек Франциясо (зярдояк а стувтови Эйфелень башнясь), Швейцариясо, Эстониясо, Финляндиясо, Россиянь мик эрьва ошсонть ульнинек. Пек мелезэнь тусь Горной Алтаень пертьпельксэсь, истят мазый таркатне! «Меремасо» важодемстэ заочна тонавтнинь М. Е. Евсевьев лемсэ университетсэ (сестэ эште ульнесь институт) музыкань тонавтыцякс. Марявсь, арасель шка таргамс оймекоштонтькак. Эринек ды важодинек жо покш мельспаросо. А весть савкшнось морсемс содавикс народной артистканть Надежда Бабкинань марто вейсэ. Сон истямо дока ды ероков ломанесь, валт арасть. Эйстэдензэ юты вий ды уцяска. Арсян, киненьгак а стувтови коронавирусонь шкаськак. Весе кудосо пижелгалесть, минь жо морынек, сэредемадо эзинек пеле. Те кезовонь шкастонть лисинь мирденень. Минек семиясь – те шкинемань союз. Андрей Трифонов мирдем – минек республикасо содавикс фотограф. Сон важоди а вейке таркасо, улить эсензэ проектэнзэяк. Теде башка, ламосо мейсэ лезды «Вармава» ансамблянть официальной сайтонзо ды «ВКонтакте» социальной сетьсэ куронть ветямосо. Морокуронть весе фототне ды видеофильматне – те Андреень роботанзо. Сонзэ покш ерокчизэ. Монь туртов вечкевиксэм – те эрямонь смусть ды вийть, – евтни Анна.
Шкань ютазь Аня варчизе прянзо важодемань лия енкссо. Сон кармась роботамо Саранскоень школасо. Васня музыкань тонавтыцякс, мейле – завучокс. Школасо роботась малав кавто иеть. Арсесь, культурас мекев а велявты, ансяк весемесь жо лиссь лиякс.
– «Вармавас» сынь кода морсиця. Се шкастонть ансамблясонть морсинек ветенек. Ардтнинек республикань ды сонзэ томбальга пелькстамотнева ды фестивальтнева. Марявсь, школасо важодемась ульнесь монь туртов лекстямонь тевекс, сатышка вийть пурнынь ды одов прянек-пильгенек чопавтинь музыкантень. Эдь музыкась саи эрямосон аволь меельце тарка. Валске стян моро марто, мадян моро марто, эдь верень таркас рунгован чуди музыкась. Ды, теде башка, кода а шнамс морокуронь тейтертнень! Минь мартост эрятано теке вейке покш семиясо. Эсенек юткова весе паро ялгат. Сынст марто важодемс те покш уцяска, – мельспаросо корты морыцясь.
Икелепелев «Вармаванть» учить ламо од проектт. Эрьвантень тейтертне анокстыть домкасто: арсить репертуаронть, оршамопельтнень, сценариенть. Эдь сынст туртов сцена лангс лисемась – те покш кенярксчи, ды сонзэ эряви ютавтомс истя, штобу теемс мельспаро эрьва кунсолыцянтень. Штобу шкань ютазь морокурось маряволь прянзо истя жо эрявиксэкс ды вечкевиксэкс.
Эсенек пельде «Вармавантень» арсетяно важодемасо икелев молема ки, изнямот ды од морот!
Алена Артемьева