Андрелесэ культурань эрямось лаказь лаки

Эрьва веленть ули эсензэ мазычизэ, сюпавчизэ ды каштанчизэ. Косо-бути панжозь мельстуиця музейть, мазый культурань кудот. Лия таркатнесэ улить умонь шкань ансамблят, коень ванстыцят. Велень эрицятне ванстыть сень, мезенть пурнасть ды таштасть сындест икеле. Бажить кадомс мельгаст сыцятненень.
А уш зярдо велесэнть парсте ладязь тевтне культуранть коряс – кортамскак а мезть, ансяк важодть. Ламоксть савкшнось марсемс Покш Игнатбуень Андреледенть. Тосо ули «Истоки» фольклорной ансамбля, важоди «Лейне» народной театра ды натой панжовсь някань театраяк. Кода а молемс тов инжекс?
– Минек клубось таштоль, стявтозель 1971 иестэ, латось чудсь. Эрявсь витнемс латонть ды полавтомс вальматнень. Ков ансяк эзинек пшкале лезкс мельга. Истя, 2021 иестэ клубонтень теезель покш витнема-петнема. Тенень лездась «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программась. Полавтозель латось, киякстнэ, кенкштне, вальматне, уштомань системась. Ней клубось теке одс стявтозь, ушоендояк мазыйстэ теезь. Залсонть сядо озамо таркат. Кода-бути инжекс сакшнось Государственной Думань депутатось Василий Пискарев. Сон алтась каземс тенек музыкальной аппаратура. Валонзо кирдинзе. Казсь колонкат, микшер, микрофон. Теде башка, «Единая Россия» партиянь «Культура малой Родины» проектэнть вельде рамазель видеопроекционной оборудования, – евтни Марина Викторовна.
Эрзянь авась чачсь теке райононь Од Чамзасо. Школань прядомадо мейле тонавтнесь М.Е. Евсевьев лемсэ МГПИ-нь (ней МГПУ) дошкольной образованиянь факультетсэ. Вуздо мейле кармась важодеме Покш Игнатовань эйдень кужосо психологокс. Седе тов ютась Андрелень эйдень кужос воспитателекс (самай те велень цера экшс лиссь мирденень). 2022 иестэ ладизь Культурань кудонь прявтокс. Сон умок уш морсесь ансамблясо, налксесь «Лейне» народной театрасо. Культурась саи эрямосонзо башка тарка.
– «Истоки» фольклорной ансамблянок умонь, ансяк мекс-бути лемдизь рузкс. Сонзэ васня ветясь Валерий Викторович Учаев. Сон соды кезэрень ламо морот. Машты-чарькоди морамост истя, кода морасть минек сырькаенек. Ней сон уш а морси ансамблясо. Ризксэнтень, аволь умок тусь юткстонок морсицянок Наталья Григорьевна Мамаева. Кувать морсесь коллективсэнть. Ульнесь Андрелень клубонь прявтокс. Весемезэ ней малав 11 ава морси. Минек эсенек костюмонок. Те – атласной юбкат-ковтат ды икельга пацят. Те Андрелень аватнень эрзянь оршамопелест, – евтни Марина Викторовна.
Кавтошка иеде икеле Андрелев сакшнось «Культура» телеканалонь съемочной группа. Сынь тейсть «Земля людей» фильма, косо бажасть невтемс Мордовиянь раськень койтнень-кирдатнень. Андрелесэ снимасть свадьбань пелькс – «Одирьвань кудосо». Сынь анокстасть эрявикс атрибутика, кочкасть кудо, косо ютасть съемкатне. Невтизь, кода инжетне сваханек-мезнек ютыть одирьвань кудос, морыть морот.
Эряви меремс, Андрелень морсицятне якасть Нижний Новгород ошов Russian Event Awards событийной туризмань Раськеютконь XII-це премиянь финалов. «Лучшее этнокультурное событие» номинациясо сынст «Раськень Озкс» проектэсь сайсь колмоце тарка.
Велень клубонтень концерт марто сакшнось «Умарина» киштемань ды морамонь государственной ансамблясь, тосо солисткакс важоди Андрелесэ чачозь тейтересь Ирина Учаева. Паро мельсэ свал вастыть Артем Мамаев, Надежда Палаткина морыцятнень. Ваномост сакшныть веленек, пек учить неть концерттнэнь.
«Лейне» народной театрась вейкине республиканть келес
Андрелень народной театрась пурназель 1973 иестэ. Сон васняяк ульнесь школань драмкружококс, конань ветясь эрзянь келень ды литературань тонавтыцясь В.С. Малюков. Шкань ютазь полавтневсть ветицятне, коллективеськак. Мейле ветясь В.Н. Кутурова, пингстэнзэ театрантень макссть народной лем. Чарькодеви, тесэ налксить аволь профессионалт, велень эрицят: школань тонавтницят ды тонавтыцят, культурасо важодицят.
– Минек велень эрицятне пек вечксызь театранть. Путнетяно эрзянь пьесат. Те: К. Абрамовонь, С.Люлякинань, Р. Жегалинань, А. Пудинэнь произведенияст. Вешнетяно репертуар «Чилисема», «Сятко» журналсто. Ломантне мельспаросо вастыть пейдемань-комедийной путовкстнэнь, косо невтеви велень эрямось. Сценкат бажатано невтемс эрьва концертсэ. Эсь прянок невттяно Андрелень сцена лангсо, райононь Культурань кудосо, «Шумбрат, Мордовия!» фестивальсэ. Аволь весть ульнинек «Кулдор-Калдор» пейдемань фестивальсэ. Пек вечктяно ковгак ардтнеме, невтеме прянок. Теде мейле ежонок седеяк кепети, чачи покш меленек мезеяк путомс, налксемс, кецявтомс ваныцянок, – евтни «Лейне» народной театрань ветицясь Валентина Вирясова.
Истя, тедеде «Лейне» народной театрась изнясь колмоце тарка «Открытое окно» любительской театрань коллективтнень ды вишка театратнень республикань фестивальсэ-пелькстамосо. 2024 иестэ сынь кемекстызь народной лемест.
Культурань кудосо ашти велень библиотекаськак. Тесэ азоравась Елена Мамаева. Сон уш студенткакс улемстэ кармась важодеме библиотекарекс. Школань прядомадо мейле тонавтнесь Н.П. Огарев лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтсо. Библиотекань фондсо сисем тежадо ламо книгат. Од книгат сакшныть Мордовиянь книгань издательстванть пельде. Сакшны эйкакшонь литература. Ломантне седе сеедьстэ вешить ловномс велень эрямодо произведеният. Паро инжекс эрси писателесь ды журналистэсь Тамара Баргова (сон чачсь тесэ).
2012 иестэ саезь библиотеканть пингстэ Елена Петровна вети «Жили-были…» някань театрань кружок. Сон сермалесь проект ды изнясь Культурань инициативатнень Президентэнь фондонь грант. «В книжный мир через театр» проектэнть тевс нолдызе 2023-2024 иестэ. Грантонть лангс рамазельть някат ды оборудования. Теде икеле някатне стазельть эсест кедьсэ.
– Эйкакштнень марто (1–6-це класстнэ) путнетяно рузонь раськень евкст: «Колобок», «Репка», «Маша и Медведь», «Три поросенка», Теремок», «Красная Шапочка» ды лият. «Курочка Рябанть» натой невтинек эрзянь кельсэ. Проектэнть вельде эстенек тердтнинек Саранскойстэ «Крошка» театранть. Вишка ваныцятне эль кельгстявсть клубонтень, сакшность ваномо весе районстонть ваномо, – евтни библиотекаресь.
Елена Петровна вети правополушарной артомань, «Литературань штатол» кружокт. Сонсь юткошкасто вечки викшнеме, артомо. Валонзо коряс, ковидэнь шкасто ушодсь картинань артомо ды те тевесь пек тукшны мелезэнзэ. Райононь Культурань кудосо кавксть невтевсь персональной выставказо. Покш мель яви пейзажонь артомантень. Те тевентень тонавтнесь Интернет вельдеяк.
Е.П. Мамаева – Покш Игнатбуень инвалидэнь обществань прявт. Сынст вейсэндявкссо 136 ломанть. Истя жо ютавты эрьва кодат вастовомат. Эрьва ие те обществанть ломантнень марто эрси «Вместе мы сможем больше» инвалидэнь творчествань республикань фестивальсэ.
Неть колмо аватне – Марина Левщанова, Валентина Вирясова ды Елена Мамаева – морсить эште «Каприз» триосо. Явить мель неень шкань эстрадань моротненень. Сынь – велень культурань кепедицят ды ванстыцят, кадык паро тевест седеяк виевгады!
Татьяна Маторкина