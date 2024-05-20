Алтышева велень эрямось течи

Косо ансяк а эрить эрзятне, кува ансяк эзть сравтово минек велетне масторонть келес. Чувашиянь Алатырень районсо улить эрзянь кавто велеть – Атрать ды Алтышева. Башка валт ёвтавлинек Алтышевадонть.





Сон теевсь 1612 иестэ. Тесэ эйсэнзэ лемдить эрзякс – Коряйкужо. Умонь шкасто саезь стявтозель Казанской Пазонь Авань церькова. 1884 иестэ сон палсь. Ломантне кортыть, тосо ульнесть пазават, конатнень артокшнынзе Степан Эрьзя. Саемга, Иневанькс Саваофонь пазавазо ульнесь. 1904 иестэ церькованть стявтызь одс. 1930-це иетнестэ састь тамашань шкатне. Церьковатнень эрьва косо яжасть-калавтнесть. Истямо уцяска учось Коряйкужонь ознома таркантькак.



Ломантне весе вейсэ пурнавкшность церькованть идеме, калавтыцятнень каршо лиснесть узере, пелюма, сянго марто. Тонат потасть, яжизь ансяк колокольнянть. 45 иень перть тесэ служась протоиереесь о. Иоанн Антонов. Стака ормадо мейле сон тусь эрямосто 2023 иень январьстэ. Те ульнесь покш вачкодьксэкс велень эрицятнень туртов. Сон весень содылинзе, пек вечксь эйкакшт, эрьвантень ёвтыль лембе валт чачома чинзэ кувалма, свал аштиль ломантнень кисэ.



Течи Алтышевась покш, тесэ эрить малав тёжа ломанть. Велень администрациясь ды библиотекась аштить школасонть, конась кармась социокультурной центракс. Икелень шкане велесэнть важодсть школань ниле зданият! 500 метрань тарка веледенть ашти Алтышева посёлкась, сон седеяк покш. Зярдо ветякшность чугункань ки, панжсть леспромхоз. Тесэ ули вирь. Покштояк покш заводось важодсь колмо сменасо, ломантненень ульнесь косо роботамс. Ней Алтышевасо зярыя пилорамат. Ломантне микшнить пенгеть, лазт, бруст, чапить банят, конатнень покш мельсэ рамсить Мордовиянь эрицятне. А уш велень кудотнеде а мезть кортамскак, алкуксонь дворецт аштить. Ломантне тесэ машты кедть. Те шкас ванстовсь «помочесь» – покш тевсэ вейке-вейкенень лездамось: кудонь, кардазонь, банянь эли лия мезень стявтомсто. Ули крестьянско-фермерской хозяйства. Кой-кить ардтнить важодеме Алатырь ошов, сон вирень трокс киявань 10 вайгельбень тарка, лиятне роботыть Московсо ды Северсэ.



Велесэнть вейксэ иень школа, сонзэ прявтокс важоди И. В. Долгова. Тесэ эрьва иестэ ютавтыть «Эрзянь вайгель» эйкакшонь творчествань пелькстамонть. Покш класстнэ тонавтнить Алтышева посёлкасо. Школань прядомадо мейле ламот туить тонавтнеме Саранскоев эли натой Казанев.



Алтышевань школасо пурназь-теезь краеведениянь пек паро музей. Эйкакштненень тесэ ютавтневить экскурсият ды занятият. А уш кодат умонь экспонатт пурназь тезэнь! Невтневить кезэрень ули-паротне, стендсэ пачтяви Ине Отечественной войнань участниктнеде, тесэ чачозь содавикс ломантнеде. Те: Советской Союзонь Героесь Я. Г. Сульдин (сонзэ лемесь максозь школантень, бюстозо ашти школав совамо таркасонть); велесэнть чачсь Ине Отечественной войнань шкане французонь сопротивлениянь участникесь Н.Болонин (оргодекшнесь полонсто, ульнесь партизанокс); леднемань коряс масторлангонь чемпионось А. П. Кедяров; поэтессась, Россиянь Писателень союзонь членэсь Т. И. Никитина.



Коряйкужосо улемстэ кортынек тесэнь эрицятнень марто. Надежда Ивановна Автаева 2006 иестэ саезь важоди библиотекарекс. Чачсь сон теке велесэнть. Тетязо – Мордовиянь Отяжбуень Ламбаськестэ. 1960-це иетнестэ Алтышевав сакшность светэнь ветямо ды истя сон муизе уцясканзо. Надежда школанть прядомадо мейле ялгатнень марто сыргакшнось тонавтнеме рузонь келень тонавтыцякс. Ансяк вейке экзаменэнь максомадо мейле мелезэ полавтовсь. Сон несь яволявтома, косо тердсть тонавтнеме Ульяновскоень культурань училищав. Мольсь тов ды зярдояк эзь янксе, тонавтнесь самодеятельной хоронь дирижёрокс. Мейле заочна прядызе Чебоксаронь культурань училищанть. Роботась велень Культурань кудонь прявтокс. Библиотекасо 37 иеть важодсь патязо – Светлана Николаевна Горбунова, кона казевсь «Чувашиянь культурань заслуженной роботник» лемсэ. Пенсияв туемадонзо мейле библиотекарень тевтнень кармась топавтомо Надежда Ивановна. Сон авась эряза, ве таркасо а аштеви, перьканзо свал чарыть ломанть.



Истя, васня пурнакшнось «Эрзянь ава» клуб, косо вастневсть велень аватне, кортнесть-ледстнесть койтнеде-кирдатнеде, арсесть, кодамо смусть кандыть фамилияст. Мейле чачсь мелест Мартонь 8-це чинь кенярксчинтень невтемс концерт. Ваныцятне вастызь аватнень мельспаросо. Эсесткак ёжост витевсь, ойместкак палозь палсть. Ды 1999 иестэ Надежда Ивановна пурнась «Лейне» ансамбля. Иень ютазь сынсь стасть эрзянь оршамопельть, рамасть коцт, мусть велестэ стыця. Тевест сыргась. Васня морсесть котонест. Седе тов ваксозост кармасть само лиятнеяк. «Лейнесь» ардтни морамо эрзянь кенярксчитнес ды тов, ков тердьсызь. Сеедьстэ, нама, Мордовияв. Ульнесть Рузаевкасо, Отяжелесэ, Орданьбуень Орозбиесэ, эсест Порецкой райононь Алвелесэ. Кизна ульнесть Нижней ёнксонь Лукояновабуесэ «Эрзянь лисьмапря» фестивальсэнть. Лиясто савкшны ардтнемс эсест ярмакост лангс. Паро, зярдо лезды райононь культурань отделэсь эли Чувашиянь эрзянь ды мокшонь национальной культурной вейсэндявксонь прявтось В. П. Седойкин. Ней аватне таго ставтыть од оршамопельть. Тедеде ансамблянтень топодить 25 иеть.



– Кодат морот морсетядо, Надежда Ивановна?

– Минь васня мукшнынек ташто пластинка, косо ульнесть эрзянь морот. Сёрмалинек эстенек, тонавтнинек. Кить авторост, кить морыцяст – а ледстяви. Пластинкась палсь ташто библиотекасонть. Ламо пурнынек эсенек велева, зярс эрясть мартонок сырькайтне. Татьяна Павловна Сетямина ламо морот тенек ёвтнесь, авам, Нина Михайловна Горбунова. Ламо муинек Интернетстэ. Эштё вейке коллективем ульнесь, косо морсесть ансяк сыре ломанть. Сынь покш мельсэ сакшность морсеме. Пек вечкилизь Коряйкужонь «Ялгат, ялгинеть» ды «Сидор» моротнень. Меельце иетнестэ уш вете ломанть тусть тоначив. Мезеяк а теят…

«Лейне» эрзянь моронь ансамблясь – народной. Ней тесэ морсить вейксэ ават. Кие важоди библиотекарекс, кие психологокс, кие поварокс, лиятне – пенсиясот.



– Мон яла сыргавтан аватнень: пиретне, кардазсо ракшатне ковгак а оргодить! Зярдо эштё понгтано морамо васоло таркав? Эряви молемс! Лоткатано морсеме – кияк тарказонок а карми. Зярс пильге лангсотано, эряви морсемс ды кецявтомс кунсолыцятнень. Районсонок колмо народной коллективть, минек «Лейнесь» ды кавто ветькень (чуважонь) ансамблят. Ветькень велетнесэ ломантне весе ванстызь раськень оршамопелест, морост, коест. Минь жо, эрзятне, весементь ёмавтынек ды карминек рузыямо. Мекс истя лиссь? Койсэнь, ошось пек маласо ашти. Кие тусь эрямо тов, кие лиссь мирденень рузонь ломань экшс... Рузыямось куроксто копачизе веленть. Минсь чумотано, карминек кортамо эйкакшонок марто рузонь кельсэ. Монь эйкакшон а кортыть, ансяк чарькодить эрзякс, – мелявтозь корты Н. И. Автаева.



– Библиотекасонк улить-арасть эрзянь кельсэ книгат?

– Улить, ансяк аламо, а сатныть. Паро, книгат тенек свал кази В. П. Седойкин. Ломантне вечкить ловномо православной ды исторической литературанть, минек эрзянь писательтнень произведенияст. К. Г. Абрамовонь кочказь произведениянь томтнень ловнызь педе-пес, книгатнеяк нулакс теевсть. А уш кода вечксызь «Эрзянь цёра» романонть! Эдь тосо ледстявить минек таркатне. Скульпторонть С. Д. Эрьзянь авазо, Мария Дмитриевна Самаркина, ульнесь Алтышевань. Самай сестэ школань тонавтыцясь рединзе вишка Стёпань маштомачинзэ ды кармась мартонзо виевстэ важодеме.

Алтышевань кенярксост ды каштанчист – велест вакссо «Казанской» лисьмапрясь. Велень ломантне пурнасть ярмакт ды паролгавтызь те тарканть, витнизь-петнизь лисьмапрянть, чапсть сруб ды тейсть экшелямонь тарка. Тей ведь мельга сакшныть эрьва ёндо. Ведесь тесэ серо-водородной, лезэв. Эрьва иень Крештениясто ломантне пурнавкшныть тей ознозь ведь мельга.



Татьяна Маторкина