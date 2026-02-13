Александр Стенчин: «Поэзиясь кази лембе ёжомарямот»

Александр Стенчин ломанесь эрзянь. Чачсь-кассь Орданьбуень Мадышка (Манадыши 2-е) велесэ. Тосо жо ютась мелявкстомо эйкакш пингезэ. Кода корты церась, сеть шкань эйкакштнень арасельть гаджетэст-телефоност, обуцянь ды прянь ветямонь коряс ялгатне ульнесть тунь лият. Сынь покш мель путыльть покштнень туртов, седе кунсолыльть эйсэст. Ней жо весемесь допрок полавтовсь.
Содамочинь пурнамга эйкакштне пшкалить аволь тетятнень-аватнень туртов, кевкстьсызь Интернетэнть. Сон уш зяроце ие весементь лангсо прявт. Лиясто мик арсезеват, сондензэ башка ломантненень кияк ды мезеяк а эряви. А кода жо вастовоматне, карадо-каршо кортнематне, ломань ютксо стихень ловноматне? Ней те весемесь лиссь «модасто», эрьванть зепесэ телефон.
Видеть церанть валонзо, эрямосо неть полавтоматне лиясто кандыть ломанентень ризкс.
Истя жо Саша ледстинзе трицянзо-кастыцянзо. Тетязо ламо иеть важодсь колхозсо ветеринарокс. Те важодемань енксонть сон кочкизе а стяко, пек уш вечксь ракшат. Ды кода кортыть велень эрицятне, Валентин Павловичень те тевсэнть алкукскак ульнесть покш содамочинзэ. Сашань авазо, Надежда Андреевна, истя жо эзь аштекшне тевтеме, роботась колхозсо скалонь потявтыцякс, теке жо шкастонть кенерсь кастомс эйкакшт, топавтомс кудонь тевтнень. Семиясонть Саша аволь ськамонзо, ули Ирина сазорозо. Сон эри ды важоди Саранскойсэ. Эрямозо сюлмавозь культуранть марто.
Школасо тонавтнемстэ Саша вечксь ловномо книгат, сехте пек стихень пусмот. Стенчинтнэнь семиясо ламо ловнось тетяст. Научной литературадо башка, сон явсь мель художественноентеньгак. Тетянзо лангс ванозь, ловность эйкакштнеяк.
Школань прядомадо мейле Александр тусь тонавтнеме Чаунзабуень Алексеевской индустриальной техникумов. Косо тонавтнесь механикекс. Тонавтнемадо мейле кармась важодеме Саранскоень стройкасо автокранонь ветицякс. Те тевесь церантень вечкевсь. Ансяк чокшне ланга, зярдо кадовиль ськамонзо, превсэнзэ сеедьстэ чарыльть арсемат, эрямосонзо мезе-бути а саты. Неть арсематнень тандавтомга сон ушодсь книгань ловномо. Седе пек Сашанень вечкевсь поэзиясь.
Кода-бути весть шукшпрянь пурнамо таркасто церась несь ертозь зярыя книгат. Эзь кирдеве таркасонзо, валгсь автокранстонть ды кармась книгатнень ванкшномо. Ютксост ульнесть кода сезнезь, истя од книгаткак. Сашанень жаль марявсть ертозтне, саинзе эстензэ. Книгатнень ютксо ульнесь Лидия Сюсинань стихень пусмось. Церась панжизе сонзэ ды уставась марямга ловномо. Валморотне сеске тусть мелезэнзэ.
– Мон содылинь, те сермадыцясь Мордовиянь. Сонзэ стихензэ а весть понгонесть тень Интернетстэ. Аванть шкинемазо токи седей, кази вадря ежомарямот. Мезесь дивавты, те сезнезь книганть нейгак ванстан тиринь кудонь библиотекасо. Улить эште зярыя вечкевикс поэтэнь, кинь эйсэ ловнан эрьва чистэ. Неть: Эдуард Асадов, Маризь Кемаль, Ах Астахова, Юлия Соломонова ды ламо лият. Вечкевить тень неень шкань эрзянь ды мокшонь од автортнэяк. Сынст сермадовксост ды книгаст саить башка тарка кудонь библиотекасонть ды седейсэнь. Кенярдан, эште улить эрзякс сермадыцят, те корты тиринь келенть эрямодонзо, – тешксты Александр.
Неень шкане Саша важоди таксисэ. Ардтни Саранскойга, ускси ломанть, лиясто яки рейсэв Москововгак. Важоди эсензэ машинасо. Ламо иень перть руль экшсэ ардтнезь, церась пек парсте тонавтнизе ошонть. Сон навигатортомо содасы, кона кись вадря ды седе курок пачтята нзат эрявикс таркантень.
– Эрзянь ломанесь содави обуцянь коряс. Озы машиназот, шумбракстни ды свал ушоды седейшкава мездеяк кортамо. Эсеть раськень ломань марто свал ули мезде кортамс, – евтни церась.
Ардомсто сон теевсь содавиксэкс ламо ероков ломань марто. Ламот эйстэст кармасть Сашанень паро ялгакс. Саемга, сон ней уш а ледстясыяк, зяро иеть кирди ояксчинь кеме сюлмот Александр Данильчев марто. Самай те ломанесь седе вадрясто содавтызеяк эрзянь кельсэ сермадыцятнень марто.
Теде мейле Александр Стенчин кармась явомо мель тиринь кельсэ лисиця книгань презентациятненень ды литературань чокшнетненень. Ютазь иенть прядовомсто сон ульнесь вейке истямо вастовомасо, косо мельспаросо ловнось эрзянь ды рузонь кельсэ зярыя стихть. Ваныцятне кувать дивсесть – косто саевсь истямо ероков стихень ловныцясь, зярошка эйсэнзэ артистизма! Ды мекс зярс эзь невтне эсь прянзо? Саша неть кевкстематнень лангс виздезь кортась, сон аволь кодамояк профессионал, зярдояк эзь бажа улемс артистэкс. Ялатеке, тензэ пек вечкеви поэзиясь, секскак кенярды, зярдо улить кунсолыцянзо.
Истят вастовоматне кандыть церантень покш кеняркс. Сон седе товгак весе седейсэ бажи понгомс истямо ероков ломань юткс ды тагояк ловномс стихть. Ловномадо башка, Александр а весть варчнесь сермадомс сонськак. Кода тешксты, сермадомань тематиказо келей. Эсь произведениятнень алты тиринь масторонтень, вечкемантень ды евтни лембе ежомарямотнеде. Ансяк сермадовксонзо зярс киненьгак эзь невтне, церантень сынь марявить лавшокс.
А вана сехте покш бажамозо – тонадомс вадрясто налксеме гармониясо. Церанть кудосо умок ашти аванзо ендо лелянзо пельде казезь гармониясь. Сон уш ташто, зярдо-бути вишка церынекс Александр варчакшнось налксеме эйсэнзэ, седе тов те тевенть кадызе. Ней жо тагояк кирвазсь те мелесь.
– Монень вечкевить раськень моротне, музыкась. Эйстэст свал юты покш вий. Авань ендо лелям пек вадрясто налкси гармониясо. Сонзэ кияк эзь тонавто, те ерокчисэнть сонзэ Пазось казизе. Ульнесть шкат, зярдо лелянь тердсть эрямо ды важодеме Московов. Арсян, весе содасызь ероков гармонистэнть Геннадий Заволокинэнь. Самай сон тердсь эйсэнзэ «Играй, гармонь!» эсензэ музыкальной проектэнтень. Лелям тиринь велензэ эзизе кадо, эзь моле. Кортась, ошонь эрямось аволь сонзэ коряс. Ды гармонияськак седе гайтевстэ налкси велень кенярксчитнесэ ды свадьбатнесэ, – евтни Александр.
Арсетяно, маласо шкасто ероков церанть мелезэ-бажамозо топавтови, муевезэ ансяк шка ды цидярдома. Кемтяно, Сашань весемесь лиси.
Алена Артемьева